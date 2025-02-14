Башкирия откормит Африку

Ранее сообщалось, что из Республики Башкортостан в Германию отправилась 981 тонна шрота. В тот раз для корма для животных потребовалось 14 железнодорожных вагонов. Также Mkset писали, что в Китай из региона поставляют строительные материалы в больших количествах. Например, в Поднебесную отправили 3,4 тысячи кубов ОСП и ДСП.