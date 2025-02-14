Башкирия откормит Африку

Posted 14 февраля, 06:17
Published 14 февраля, 06:17
Modified 14 февраля, 06:21
Updated 14 февраля, 06:21
Производитель из Чишмов отправил на «чёрный континент» 348 тонн гранулированного подсолнечного шрота, который уместился в пять вагонов.
Чтобы обеспечить качество и безопасность данной продукции были отобраны пробы. Результаты показали, что в корме для животных нет карантинных организмов, и он соответствует всем необходимым нормам и стандартам.
Ранее сообщалось, что из Республики Башкортостан в Германию отправилась 981 тонна шрота. В тот раз для корма для животных потребовалось 14 железнодорожных вагонов. Также Mkset писали, что в Китай из региона поставляют строительные материалы в больших количествах. Например, в Поднебесную отправили 3,4 тысячи кубов ОСП и ДСП.