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Posted 14 февраля, 06:17

Published 14 февраля, 06:17

Modified 14 февраля, 06:21

Updated 14 февраля, 06:21

Корма из Башкирии поехали в Африку на поезде

Башкирия откормит Африку

14 февраля 2025, 06:17
Фото: 1MI.

Корма из Башкирии поехали в Африку на поезде

Башкирское предприятие впервые поставило корма для животных в Африку, сообщает Россельхознадзор в четверг, 14 февраля.

Производитель из Чишмов отправил на «чёрный континент» 348 тонн гранулированного подсолнечного шрота, который уместился в пять вагонов.

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Чтобы обеспечить качество и безопасность данной продукции были отобраны пробы. Результаты показали, что в корме для животных нет карантинных организмов, и он соответствует всем необходимым нормам и стандартам.

Ранее сообщалось, что из Республики Башкортостан в Германию отправилась 981 тонна шрота. В тот раз для корма для животных потребовалось 14 железнодорожных вагонов. Также Mkset писали, что в Китай из региона поставляют строительные материалы в больших количествах. Например, в Поднебесную отправили 3,4 тысячи кубов ОСП и ДСП.

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