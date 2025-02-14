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Posted 14 февраля, 14:30

Published 14 февраля, 14:30

Modified 14 февраля, 14:35

Updated 14 февраля, 14:35

Автора угроз из-за «дела педофилов» будет искать Следственный комитет

Автора угроз из-за «дела педофилов» будет искать Следственный комитет

14 февраля 2025, 14:30
Фото: 1MI.
Редакция Mkset обратилась в пятницу, 14 февраля, в СК Республики Башкортостан с заявлением о розыске угрожавшего журналистам издания расправой.

Редакция Mkset направила обращение на имя руководителя СУ СК Республики Башкортостан Владимира Архангельского с сообщением о преступлении. Журналистам издания угрожают расправой из-за профессиональной деятельности.

Кроме того, автор угроз ставит в число своих потенциальных жертв и родственников журналистов.

— Полученная угроза является действием по воспрепятствованию деятельности журналиста через принуждение к удалению распространённой информации и отказа от ее распространения, — указала редакция Mkset в обращении, которое зарегистрировано в системе СК РФ.

Журналистам Mkset угрожают за «дело педофилов» в Белорецке
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Напомним, угрозы стали поступать в редакцию Mkset в четверг, 13 февраля. Автор сообщений с обещаниями расправы требует удалить с сайта издания материал по теме «дела педофилов» в Белорецком районе. Как известно, оно связано с местным истеблишментом и воспитанниками детдома. Последних якобы постоянно поставляли для сексуальных утех местного бомонда из бизнесменов и чиновников.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Белорецк
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