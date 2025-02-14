Автора угроз из-за «дела педофилов» будет искать Следственный комитет

Напомним, угрозы стали поступать в редакцию Mkset в четверг, 13 февраля. Автор сообщений с обещаниями расправы требует удалить с сайта издания материал по теме «дела педофилов» в Белорецком районе. Как известно, оно связано с местным истеблишментом и воспитанниками детдома. Последних якобы постоянно поставляли для сексуальных утех местного бомонда из бизнесменов и чиновников.