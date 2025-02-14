Автора угроз из-за «дела педофилов» будет искать Следственный комитет

Posted 14 февраля, 14:30
Published 14 февраля, 14:30
Modified 14 февраля, 14:35
Updated 14 февраля, 14:35
Редакция Mkset направила обращение на имя руководителя СУ СК Республики Башкортостан Владимира Архангельского с сообщением о преступлении. Журналистам издания угрожают расправой из-за профессиональной деятельности.
Кроме того, автор угроз ставит в число своих потенциальных жертв и родственников журналистов.
— Полученная угроза является действием по воспрепятствованию деятельности журналиста через принуждение к удалению распространённой информации и отказа от ее распространения, — указала редакция Mkset в обращении, которое зарегистрировано в системе СК РФ.
Напомним, угрозы стали поступать в редакцию Mkset в четверг, 13 февраля. Автор сообщений с обещаниями расправы требует удалить с сайта издания материал по теме «дела педофилов» в Белорецком районе. Как известно, оно связано с местным истеблишментом и воспитанниками детдома. Последних якобы постоянно поставляли для сексуальных утех местного бомонда из бизнесменов и чиновников.