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Posted 14 февраля, 06:44

Published 14 февраля, 06:44

Modified 14 февраля, 06:47

Updated 14 февраля, 06:47

Автобус «Башавтотранса» сбил дедушку в Уфе

Автобус сбил пенсионера в Уфе

14 февраля 2025, 06:44
Фото: ГИБДД Уфы.

Автобус «Башавтотранса» сбил дедушку в Уфе

Мужчина в возрасте 65 лет угодил под колёса пассажирского автобуса в столице Республики Башкортостан, сообщает ГИБДД в пятницу, 14 февраля.

Дорожная авария произошла вечером 13 февраля на улице Софьи Перовской. Пассажирский «НефАз» маршрута 110с госперевозчика «Башавтотранс» сбил пенсионера, который переходил улицу в непредназначенном для этого месте. Мужчину госпитализировали. В момент ДТП в автобусе было 40 человек, обошлось без пострадавших.

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По факту ДТП начато разбирательство. Выясняются его причины и обстоятельства.

Ранее Mkset писал, что в уфимской Черниковке после аварии с госпитализацией ребёнка очистили сугроб, который и стал одной из причин данного происшествия. Также сообщалось о ДТП с малолетней девочкой, после которого её на санавиации доставили в столицу региона.

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