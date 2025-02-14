Автобус сбил пенсионера в Уфе

Ранее Mkset писал, что в уфимской Черниковке после аварии с госпитализацией ребёнка очистили сугроб, который и стал одной из причин данного происшествия. Также сообщалось о ДТП с малолетней девочкой, после которого её на санавиации доставили в столицу региона.