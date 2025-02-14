Автобус сбил пенсионера в Уфе

Posted 14 февраля, 06:44
Published 14 февраля, 06:44
Modified 14 февраля, 06:47
Updated 14 февраля, 06:47
Дорожная авария произошла вечером 13 февраля на улице Софьи Перовской. Пассажирский «НефАз» маршрута 110с госперевозчика «Башавтотранс» сбил пенсионера, который переходил улицу в непредназначенном для этого месте. Мужчину госпитализировали. В момент ДТП в автобусе было 40 человек, обошлось без пострадавших.
По факту ДТП начато разбирательство. Выясняются его причины и обстоятельства.
Ранее Mkset писал, что в уфимской Черниковке после аварии с госпитализацией ребёнка очистили сугроб, который и стал одной из причин данного происшествия. Также сообщалось о ДТП с малолетней девочкой, после которого её на санавиации доставили в столицу региона.