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Posted 14 февраля, 09:29

Published 14 февраля, 09:29

Modified 14 февраля, 15:59

Updated 14 февраля, 15:59

Морозы в Башкирии станут ещё сильнее

Аномальные морозы ударят в Башкирии

14 февраля 2025, 09:29
Фото: 1MI.

Морозы в Башкирии станут ещё сильнее

Морозная погода в Республике Башкортостан усилится, следует из прогноза синоптиков в пятницу, 14 февраля.

В воскресенье в регионе люди наконец-то увидят локальный сильный снег. Будут бушевать метели с порывами ветра скоростью в 17-22 м/с. На дорогах из-за непогоды образуются снежные заносы и накат. На автомобильных трассах будет не проглянуть на расстояние более полукилометра. Гололедица, покалечившая немало уфимцев за последнее время, при этом сохранится.

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В следующий понедельник снегопады и метели станут заметно слабее, но погода преподнесёт другой сюрприз. В этот день столбики термометра будут понижаться на 1-3 C° ниже нормальных значений для данного времени, то есть ударят аномальные морозы.

Специалисты советуют звонить по номеру 112 при возникновении экстремальных ситуаций.

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