Аномальные морозы ударят в Башкирии

Posted 14 февраля, 09:29
Published 14 февраля, 09:29
Modified 14 февраля, 15:59
Updated 14 февраля, 15:59
В воскресенье в регионе люди наконец-то увидят локальный сильный снег. Будут бушевать метели с порывами ветра скоростью в 17-22 м/с. На дорогах из-за непогоды образуются снежные заносы и накат. На автомобильных трассах будет не проглянуть на расстояние более полукилометра. Гололедица, покалечившая немало уфимцев за последнее время, при этом сохранится.
В следующий понедельник снегопады и метели станут заметно слабее, но погода преподнесёт другой сюрприз. В этот день столбики термометра будут понижаться на 1-3 C° ниже нормальных значений для данного времени, то есть ударят аномальные морозы.
Специалисты советуют звонить по номеру 112 при возникновении экстремальных ситуаций.