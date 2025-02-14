Аномальные морозы ударят в Башкирии

В воскресенье в регионе люди наконец-то увидят локальный сильный снег. Будут бушевать метели с порывами ветра скоростью в 17-22 м/с. На дорогах из-за непогоды образуются снежные заносы и накат. На автомобильных трассах будет не проглянуть на расстояние более полукилометра. Гололедица, покалечившая немало уфимцев за последнее время, при этом сохранится.