Житель Башкирии может сесть на пять лет за магазинную кражу

Posted 12 февраля, 21:25
Published 12 февраля, 21:25
Modified 12 февраля, 21:27
Updated 12 февраля, 21:27
Так, недобросовестный покупатель в октябре 2024 года пытался вынести из местного «Магнита» продуктов на ₽9,3 тысячи — несколько палок колбасы, несколько кусков сыра и, разумеется, алкоголь. Отметим, что суммы в ₽1 тысячу уже достаточно для уголовной ответственности за кражу. На выходе того остановили и, поймав с поличным, вызвали «112».
Вскоре начались суды по делу магазинного вора. В СИЗО его отправлять не стали, ограничившись подпиской о невыезде, и в этом просчитались. Как только появилась возможность, мужчина сбежал. Впрочем, скрывался он не очень хорошо — в феврале 2025 года беглеца нашли и обвиние для него стало ещё серьёзнее.
На этот раз своих ошибок служители Фемиды не повторили. В ожидании суда злоумышленник будет сидеть в СИЗО.
Отметим, обвиняют подсудимого по ч. 2 158 УК РФ («Кража» с отягчающими обстоятельствами). Она предполагает максимальную санкцию в виде пяти лет тюрьмы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Салавате двое вандалов похитили с улицы огромную связку воздушных шариков.