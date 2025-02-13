Житель Башкирии может сесть на пять лет за магазинную кражу

Вскоре начались суды по делу магазинного вора. В СИЗО его отправлять не стали, ограничившись подпиской о невыезде, и в этом просчитались. Как только появилась возможность, мужчина сбежал. Впрочем, скрывался он не очень хорошо — в феврале 2025 года беглеца нашли и обвиние для него стало ещё серьёзнее.