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Posted 12 февраля, 21:25

Published 12 февраля, 21:25

Modified 12 февраля, 21:27

Updated 12 февраля, 21:27

Мужчину из Башкирии осудят за кражу продуктов

Житель Башкирии может сесть на пять лет за магазинную кражу

12 февраля 2025, 21:25
Фото: 1MI.

Мужчину из Башкирии осудят за кражу продуктов

Суд в Башкирии заключил в СИЗО жителя Кушнаренковского района, укравшего корзину товаров из супермаркета, отчитались в четверг, 13 февраля, в объединённой пресс-службе судов региона.

Так, недобросовестный покупатель в октябре 2024 года пытался вынести из местного «Магнита» продуктов на ₽9,3 тысячи — несколько палок колбасы, несколько кусков сыра и, разумеется, алкоголь. Отметим, что суммы в ₽1 тысячу уже достаточно для уголовной ответственности за кражу. На выходе того остановили и, поймав с поличным, вызвали «112».

Вскоре начались суды по делу магазинного вора. В СИЗО его отправлять не стали, ограничившись подпиской о невыезде, и в этом просчитались. Как только появилась возможность, мужчина сбежал. Впрочем, скрывался он не очень хорошо — в феврале 2025 года беглеца нашли и обвиние для него стало ещё серьёзнее.

На этот раз своих ошибок служители Фемиды не повторили. В ожидании суда злоумышленник будет сидеть в СИЗО.

Отметим, обвиняют подсудимого по ч. 2 158 УК РФ («Кража» с отягчающими обстоятельствами). Она предполагает максимальную санкцию в виде пяти лет тюрьмы.

Башкирии дана команда — «Не сдувайтесь!»
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Салавате двое вандалов похитили с улицы огромную связку воздушных шариков.

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