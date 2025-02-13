mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 08:17

Published 13 февраля, 08:17

Modified 13 февраля, 10:44

Updated 13 февраля, 10:44

Зарплата в конверте лишает уфимцев будущего

Зарплата в конверте лишает уфимцев будущего

13 февраля 2025, 08:17
Фото: 1MI.
Неофициальное трудоустройство в Уфе грозит работникам множеством проблем — от заниженной зарплаты до лишения социальных гарантий, предупреждает в четверг, 13 февраля, Минтруд Башкирии.

Получение «зарплаты в конверте» может показаться выгодным на первый взгляд, но в перспективе это может обернуться серьезными проблемами. В пресс-службе Минтруда Башкирии подробно рассказали о рисках, связанных с неофициальным трудоустройством.

Какие опасности подстерегают «теневых» работников?

  • Финансовые потери: заниженная зарплата, невыплата отпускных, больничных и пособий по безработице — лишь часть возможных потерь. В случае конфликта с работодателем, доказать свою правоту будет крайне сложно.
  • Отсутствие социальных гарантий: работник лишается права на пособие по уходу за ребенком, выходное пособие при сокращении и другие социальные выплаты.
  • Проблемы со здоровьем: в случае несчастного случая на производстве, добиться расследования и компенсации будет практически невозможно.
  • Трудности при увольнении: невыплата расчета при увольнении — распространенная проблема при неофициальном трудоустройстве.
  • Ограниченные возможности: получение отказа в выдаче кредита, оформлении визы, получении налоговых вычетов — все это может стать реальностью для «теневого» работника.
  • Минимальная пенсия: самое серьезное последствие — это минимальные пенсионные отчисления. В будущем это может обернуться серьезным снижением уровня жизни.

Что делать?

Минтруд Башкирии напоминает, что в регионе активно работает Межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости. Рабочие группы комиссии действуют в каждом муниципалитете и готовы помочь работникам, столкнувшимся с недобросовестными работодателями.

Уфимцы могут снизить пенсионный возраст
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, не дожидаясь общепринятого пенсионного возраста, некоторые жители Уфы имеют право уйти на пенсию раньше времени.

Читайте также:
Катание на тюнинге привело к трепанации ребёнкаВ Уфе ОСАГО вычеркнули из обязательного спискаДругой подход: в Башкирии решили построить новый мост вместо ремонта старого
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Пенсия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Увольнение#Налоги#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Работа#Кумертау#Белебей#Минтруд Башкирии#Мелеуз#Янаул#Социальные гарантии#Финансовые потери#Трудовые права#Проблемы со здоровьем#Зарплата в конверте#Неофициальное трудоустройство#Теневые работники#Минимальная пенсия#Нелегальная занятость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика