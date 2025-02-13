Зарплата в конверте лишает уфимцев будущего

Posted 13 февраля, 08:17
Published 13 февраля, 08:17
Modified 13 февраля, 10:44
Updated 13 февраля, 10:44
Получение «зарплаты в конверте» может показаться выгодным на первый взгляд, но в перспективе это может обернуться серьезными проблемами. В пресс-службе Минтруда Башкирии подробно рассказали о рисках, связанных с неофициальным трудоустройством.
Минтруд Башкирии напоминает, что в регионе активно работает Межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости. Рабочие группы комиссии действуют в каждом муниципалитете и готовы помочь работникам, столкнувшимся с недобросовестными работодателями.
Как ранее сообщал Mkset, не дожидаясь общепринятого пенсионного возраста, некоторые жители Уфы имеют право уйти на пенсию раньше времени.