Выгоднее ипотеки: как рассрочка от застройщика помогает сэкономить

Posted 13 февраля, 13:05
Published 13 февраля, 13:05
Modified 13 февраля, 14:50
Updated 13 февраля, 14:50
Теперь тем, кто не подходит под условия программ IT и «Семейная» ипотека приходится брать кредит по рыночной ставке, где переплата по процентам за 20 лет в 4 раза превышает сумму взятую в кредит. В этих условиях обзавестись новым жильем могут все меньше уфимцев. Понимая сложности покупателей, застройщики ищут новые инструменты, чтобы сделать приобретение квартиры более доступным. Например, крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой Квартал» улучшил условия рассрочки от застройщика.
— Рассрочка — известный способ покупки, который можно применить не только к бытовой технике и мебели, но и к недвижимости. Являясь клиентоориентированной компанией, мы всегда стремимся предложить нашим клиентам качественный продукт и лучшие условия для покупки. Программа «Рассрочка 3.0» от ГК «Жилой Квартал» позволяет купить квартиру без использования ипотеки тем, кто ждёт поступления денег в течении ближайшего года, например, планирует продать старую квартиру или ждёт окончания срока депозита, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Согласно правилам программы «Рассрочка 3.0» от ГК «Жилой Квартал», клиент оплачивает первоначальный взнос 20,1% от стоимости жилья, а застройщик оформляет рассрочку сроком до 12 месяцев с ежемесячным платежом 0 рублей, фиксируя текущую цену. Но самое главное, что рассрочка является беспроцентной и оформляется без удорожания рыночной стоимости квартиры. И ещё важно отметить, что все перечисляемые средства в рамках рассрочки так же, как и при оформлении ипотеки в банке, переводятся на эскроу-счет. А значит, что потом вы сможете не только оплатить остаток задолженности наличными, но и оформить ипотеку по стандартной или льготной программе с действующей на тот момент ставкой, а также воспользоваться услугой Трейд-ин от застройщика. Согласитесь это хорошая экономия семейного бюджета!
— «Рассрочка 3.0» доступна при покупке квартиры в строящемся комфортабельном ЖК «Сапфир», который активно возводится в одном из наиболее инфраструктурно развитом районе, на ул. Комсомольская, рядом с ТЦ «Мир», — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Для строительства проекта девелопер выбрал один из старейших районов Уфы, со сложившейся инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Совсем рядом от ЖК проходят 2 главные транспортные артерии Уфы: пр. Октября и пр. Салавата Юлаева. В пешей доступности: школы и детские сады, аптеки и клиники, кафе, магазины и офисы банков.
Что касается внутреннего пространства жилого комплекса, то тут тоже всё продумано для вашего комфорта. Двор в ЖК «Сапфир» — это не просто участок, прилегающий к дому, а многофункциональное пространство, где все жильцы не зависимо от возраста и темперамента смогут найти занятие по душе. И особенно интересно будет детям.
— Мы придерживаемся философии гармоничного развития детей. И понимая, насколько важно наполнение игровой зоны для развития полезных навыков и формирования личности ребёнка, предусмотрели всё: горки и лесенки, самые разные туннели, качалки, лазалки и домики! Функциональный детский городок будет разделён на возрастные зоны, где малыши смогут весело проводить время в песочнице, а дети постарше смогут попрыгать на батуте, весело скатываться с горок и качаться на качелях так, чтобы захватывало дух! — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Разделив территорию на тематические зоны: тихий отдых, спорт, общение, детские площадки, ГК «Жилой Квартал» создаст комфортную, а главное безопасную территорию для повседневного отдыха жителей. В ЖК «Сапфир» предусмотрены: закрытый двор без машин, видеонаблюдение и противопожарные системы.
— Всем известно, что большой комфорт складывается из маленьких деталей. Поэтому ЖК «Сапфир» будет встречать своих жильцов и их гостей дизайнерскими холлами, а для удобства проживания мы предусмотрели: подземный паркинг с лифтовым сообщением с жилыми этажами, колясочные и велосипедные в холлах на первом этаже, эргономичные планировочные решения, как евро варианты, так и в классическом исполнении, специальные корзины для кондиционеров, чтобы сохранить красоту фасада. Кроме того, чтобы вы могли каждый день любоваться завораживающими видами на лесной массив и панораму города, мы запроектировали витражное остекление лоджий и увеличенные до 1,75 м окна, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Важно отметить, что застройщик планирует ввести ЖК «Сапфир» в эксплуатацию уже в конце 2025 года. На данный момент возведение дома полностью завершено, в обеих секциях активно ведутся электромонтажные и сантехнические работы. Завершено утепление балконов. Идёт облицовка фасада. Кроме того, в секции А проводятся внутренние отделочные работы, а отопление полностью запущено.
ГК «Жилой Квартал» всегда строит и сдаёт дома в срок и имеет высший балл надёжности по данным Единого Реестра Застройщиков. Также важно отметить, что возведение комплексов ведётся по программе проектного финансирования с использованием эскроу-счетов поэтому покупка квартиры безопасна даже на любом этапе строительства. Среди неоспоримых преимуществ покупки квартиры в новостройке с использованием эскроу-счетов можно выделить: строгий контроль качества и сроков строительства, как со стороны застройщика, так и со стороны банка, гарантия успешной сделки, страхование средств на эскроу-счетах в сумме до 10 млн руб., безналичный способ оплаты.
Узнать больше о том, как воспользоваться спец. предложением «Рассрочка 3.0» и о проектах ГК «Жилой Квартал» вы можете на сайте gkufa.ru, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8, ул. З. Биишевой, 13.
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