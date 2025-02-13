Выгоднее ипотеки: как рассрочка от застройщика помогает сэкономить

Согласно правилам программы «Рассрочка 3.0» от ГК «Жилой Квартал», клиент оплачивает первоначальный взнос 20,1% от стоимости жилья, а застройщик оформляет рассрочку сроком до 12 месяцев с ежемесячным платежом 0 рублей, фиксируя текущую цену. Но самое главное, что рассрочка является беспроцентной и оформляется без удорожания рыночной стоимости квартиры. И ещё важно отметить, что все перечисляемые средства в рамках рассрочки так же, как и при оформлении ипотеки в банке, переводятся на эскроу-счет. А значит, что потом вы сможете не только оплатить остаток задолженности наличными, но и оформить ипотеку по стандартной или льготной программе с действующей на тот момент ставкой, а также воспользоваться услугой Трейд-ин от застройщика. Согласитесь это хорошая экономия семейного бюджета!