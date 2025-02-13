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Posted 13 февраля, 20:20

Published 13 февраля, 20:20

Modified 13 февраля, 20:32

Updated 13 февраля, 20:32

В Уфе эвакуировали восемь учебных организаций

Вице-премьер Башкирии призвал не гнаться за деньгами

13 февраля 2025, 20:20
Фото: Урал Кильсенбаев / Vk.

В Уфе эвакуировали восемь учебных организаций

Учебный процесс из-за террористической угрозы сорвался в нескольких учебных заведениях башкирской столицы, отчитываются власти Республики Башкортостан в пятницу, 14 февраля.

Так, по словам вице-премьера Республики Башкортостан Урала Кильсенбаева, только за период 11–13 февраля эвакуации были проведены в восьми учебных организациях для разных возрастов. Причина — ложные сообщения о минировании. В числе эвакуированных заведений — Уфимский колледж технологии и дизайна одежды, а также несколько школ и даже детский сад.

Публикацию, в которой чиновник отчитался о случившемся, тот также решил предостеречь несовершеннолетних уфимцев. Так, Кильсенбаев опубликовал переписку ученика одной из школ с журналистом, в котором тот просил его прислать кадры с места эвакуации за деньги.

— Не гонитесь за «халявным хайпом» и легкими деньгами! За это есть ответственность! В том числе уголовная, — поспешил напомнить Кильсенбаев.
В Уфе эвакуируют школьников
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Напомним, утром в четверг, 13 февраля, занятия были сорваны в трех учебных заведениях Уфы.

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