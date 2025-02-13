Вице-премьер Башкирии призвал не гнаться за деньгами

Так, по словам вице-премьера Республики Башкортостан Урала Кильсенбаева, только за период 11–13 февраля эвакуации были проведены в восьми учебных организациях для разных возрастов. Причина — ложные сообщения о минировании. В числе эвакуированных заведений — Уфимский колледж технологии и дизайна одежды, а также несколько школ и даже детский сад.