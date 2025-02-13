Вице-премьер Башкирии призвал не гнаться за деньгами

Posted 13 февраля, 20:20
Published 13 февраля, 20:20
Modified 13 февраля, 20:32
Updated 13 февраля, 20:32
Так, по словам вице-премьера Республики Башкортостан Урала Кильсенбаева, только за период 11–13 февраля эвакуации были проведены в восьми учебных организациях для разных возрастов. Причина — ложные сообщения о минировании. В числе эвакуированных заведений — Уфимский колледж технологии и дизайна одежды, а также несколько школ и даже детский сад.
Публикацию, в которой чиновник отчитался о случившемся, тот также решил предостеречь несовершеннолетних уфимцев. Так, Кильсенбаев опубликовал переписку ученика одной из школ с журналистом, в котором тот просил его прислать кадры с места эвакуации за деньги.
— Не гонитесь за «халявным хайпом» и легкими деньгами! За это есть ответственность! В том числе уголовная, — поспешил напомнить Кильсенбаев.