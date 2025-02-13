В Уфе ОСАГО вычеркнули из обязательного списка

Posted 13 февраля, 07:38
Published 13 февраля, 07:38
Modified 13 февраля, 11:03
Updated 13 февраля, 11:03
Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев заявил, что такое исключение основано на разграничении двух действий: владении транспортом и его использованием.
Он продолжил, что покупка авто не всегда означает сиюминутное пользованием им. Машина долгое время может стоять на парковке или в другом месте и в подобных обстоятельствах требование немедленно оформить ОСАГО является чрезмерным и создающим излишние денежные траты.
Подчеркнуто, что страхование автомобилей останется обязательным, но вышеуказанное нововведение даст возможность самому выбрать время для оформления полиса, основываясь на начале времени пользования машиной.