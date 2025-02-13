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Posted 13 февраля, 07:38

Published 13 февраля, 07:38

Modified 13 февраля, 11:03

Updated 13 февраля, 11:03

Полис ОСАГО исключат из перечня документов для регистрации машины в Башкирии

В Уфе ОСАГО вычеркнули из обязательного списка

13 февраля 2025, 07:38
Фото: 1MI.

Полис ОСАГО исключат из перечня документов для регистрации машины в Башкирии

Депутаты Госсобрания Республики Башкортостан собираются рассмотреть вопрос об исключении ОСАГО из списка документов для оформления транспорта, сообщает пресс-служба госоргана в четверг, 13 февраля.

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев заявил, что такое исключение основано на разграничении двух действий: владении транспортом и его использованием.

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Он продолжил, что покупка авто не всегда означает сиюминутное пользованием им. Машина долгое время может стоять на парковке или в другом месте и в подобных обстоятельствах требование немедленно оформить ОСАГО является чрезмерным и создающим излишние денежные траты.

Подчеркнуто, что страхование автомобилей останется обязательным, но вышеуказанное нововведение даст возможность самому выбрать время для оформления полиса, основываясь на начале времени пользования машиной.

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