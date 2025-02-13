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Posted 13 февраля, 05:17

Published 13 февраля, 05:17

Modified 13 февраля, 05:20

Updated 13 февраля, 05:20

Массовые рейды ГАИ проходят в Уфе

В Уфе массово проверяют водителей

13 февраля 2025, 05:17
Фото: 1MI.

Массовые рейды ГАИ проходят в Уфе

В столице Республики Башкортостан в начале проспекта Октября недалеко от ЦТиР «Мир» проводятся проверки общественного транспорта и легковых такси, сообщает ГИБДД в четверг, 13 февраля.

Проверки проводятся в рамках одноименных операций. Они призваны снизить число дорожных аварий и нарушений, совершаемых таксистами и водителями автобусов. В рейдах участвуют все необходимые ведомства.

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Автовладельцев просят отнестись к происходящему с пониманием и соблюдать ПДД.

Ранее сообщалось о ДТП в столице Республики Башкортостан с участием частного извозчика. На своей «Гранте» он неудачно повернул и влетел в собрата по машине. Также Mkset писал о таксисте-иностранце, который не удосужился обучиться на российские права и ездил со своими национальными. Когда его становили и указали на этот факт, он попытался дать сотрудникам взятку, оставив деньги в служебной машине.

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