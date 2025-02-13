В Уфе массово проверяют водителей

Ранее сообщалось о ДТП в столице Республики Башкортостан с участием частного извозчика. На своей «Гранте» он неудачно повернул и влетел в собрата по машине. Также Mkset писал о таксисте-иностранце, который не удосужился обучиться на российские права и ездил со своими национальными. Когда его становили и указали на этот факт, он попытался дать сотрудникам взятку, оставив деньги в служебной машине.