В Уфе изменили два автобусных маршрута

Posted 13 февраля, 05:44
Published 13 февраля, 05:44
Modified 13 февраля, 05:47
Updated 13 февраля, 05:47
Речь идёт о маршрутах № 165 «Уфа (Колхозный рынок) — Иглино» и № 432а «Уфа (улица Аральская) — Иглино».
Первый маршрут будет ездить из города, останавливаясь на следующих пунктах:
Колхозный рынок, детсад № 80, Детская библиотека, Кинотеатр «Победа», Городской культурно-досуговый центр, Универмаг «Первомайский», улица Свободы, улица Кремлевская, ДК УМПО, Администрация Калининского района, улица Суворова, Детская поликлиника № 4, Тарная база, Черниковское лесничество, ТЯК «Юлдаш», Водоканал, Правая Уфимка, УЗМПИ, деревня Князево, Князевская переправа, Переулок Строителей, ТК «Князевский», деревня Дорогино, село Кириллово, Сады «Журавушка», Магазин «Пятерочка», ТСК «Иглинский», АЗС «Лукойл», Старый переезд, Кассовый пункт «Иглино», Центральная районная больница, Росреестр, Районная поликлиника, Школа № 1, Старый госбанк, Бригада, улица Крупской, Родник, Мечеть, Детский сад № 5, Иглино (улица Якутова).
По пути в город из Иглино остановки будут проезжаться в обратном порядке.
Что касается маршрута №432а, то по пути из города он будет забирать и высаживать людей со следующих остановок:
Улица Аральская, улица Гафури, БГМУ, Советская площадь, улица Октябрьской Революции, Государственный комитет РБ по делам юстиции, Трансагентство, ТК «Центральный», Дом печати, БГАУ, Фирма «Мир», улица Города Галле, Универмаг «Уфа», Спортивная, Юношеская библиотека, Железнодорожная больница, Госцирк, Горсовет, Гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова, Театр кукол, Бульвар Славы, ГДК, ОАО «Башмебель», 2-я площадка УМПО, БХП «Агидель», ОАО «Стеклонит», ТЦ «Радуга», ОАО «Уфимский хлеб», Сортопрокатный завод, Индустриальное шоссе, Стадион имени Гастелло, Тарная база, Черниковское лесничество, ТЯК «Юлдаш», Водоканал, Правая Уфимка, УЗМПИ, деревня Князево, Князевская переправа, Переулок Строителей, ТК «Князевский», д. Дорогино, с. Кириллово, Сады «Журавушка», Магазин «Пятерочка», ТСК «Иглинский», АЗС «Лукойл», Старый переезд, Кассовый пункт «Иглино», Магазин «Полушка», Школа № 2, Автошкола «ДОСААФ», Бассейн «Дельфин», Урманские дома, Новоиглино, улица Гражданская, улица Ягодная, улица Мичурина, Школа № 4, ООО «Аполлон», Детский сад № 7, Магазин «Алиса», Магазин «Визит», Перекресток Мичурина — Куйбышева, улица Куйбышева (конечная).
В обратном направлении маршрут остановится на тех же пунктах, только, начиная с конца.
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