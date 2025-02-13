В Уфе эвакуируют школьников

Posted 13 февраля, 07:03
Published 13 февраля, 07:03
Modified 13 февраля, 07:05
Updated 13 февраля, 07:05
Как стало известно, 13 февраля для учеников и сотрудников полилингвальной многопрофильной гимназии №1 начался не с привычного звонка, а с тревожной эвакуации. По данным источников, на электронную почту учебного заведения поступило сообщение о минировании. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые приступили к проверке здания.
Параллельно с этим, в социальных сетях появились сообщения о том, что аналогичные «письма счастья» получили школы №41 и №103. Школьников и работников учреждений также эвакуировали из зданий.
Как ранее сообщал Mkset, дети всё чаще становятся жертвами кибер-мошенников. Эксперты рассказали, что делать родителям, чтобы защитить ребенка от интернет-мошенничества.