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Posted 13 февраля, 07:03

Published 13 февраля, 07:03

Modified 13 февраля, 07:05

Updated 13 февраля, 07:05

В Уфе эвакуируют школьников

В Уфе эвакуируют школьников

13 февраля 2025, 07:03
Фото: mkset.ru.
Школьники Уфы внезапно прервали занятия из-за серии сообщений о минировании, парализовавших работу учебных заведений, сообщают в четверг, 13 февраля, очевидцы в соцсетях.

Как стало известно, 13 февраля для учеников и сотрудников полилингвальной многопрофильной гимназии №1 начался не с привычного звонка, а с тревожной эвакуации. По данным источников, на электронную почту учебного заведения поступило сообщение о минировании. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые приступили к проверке здания.

Параллельно с этим, в социальных сетях появились сообщения о том, что аналогичные «письма счастья» получили школы №41 и №103. Школьников и работников учреждений также эвакуировали из зданий.

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