В Уфе эвакуируют школьников

Как стало известно, 13 февраля для учеников и сотрудников полилингвальной многопрофильной гимназии №1 начался не с привычного звонка, а с тревожной эвакуации. По данным источников, на электронную почту учебного заведения поступило сообщение о минировании. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые приступили к проверке здания.