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Posted 13 февраля, 08:39

Published 13 февраля, 08:39

Modified 13 февраля, 08:41

Updated 13 февраля, 08:41

В эту пятницу отдохнёт вся Башкирия — Кремль

В эту пятницу отдохнёт вся Башкирия — Кремль

13 февраля 2025, 08:39
Фото: www.kremlin.ru.
Жители Уфы и других населенных пунктов Республики Башкортостан смогут не работать вместе со всеми своими соотечественниками, сообщается в информации Правительства РФ в четверг, 13 февраля.

Пятница стала выходным нерабочим днем. Соотвествующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство РФ решило, что в 2025 году стоит обновить производственный календарь. Часть традиционно выходных новогодних каникулярных дней выпали на красные даты календаря. Поэтому их перенесли на другие периоды, позволяющие увеличить отдых россиян без перерыва на необходимость выходить на работу.

Таким образом, пятница, 13 июня 2025 года, стала выходной. На следующую за Днем России дату календаря перенесли выходной от 8 Марта, который в 2025 выпал на субботу. Соответственно, получен и ответ на вопрос — как будем отдыхать на 8 Марта и 23 февраля. День защитника Отечества в 2025 году не получит дополнительного выходного. Его перенесли с воскресенья, 23 февраля, в майские праздники. За счет мужского дня россияне получат дополнительный выходной в канун Дня Победы — четверг, 8 мая.

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Стоит напомнить, что помимо государственных светских праздников в Башкирии есть и иные поводы для выходных — религиозные. Так, самый последний день марта в Башкирии объявлен нерабочим. Это связано с тем, что в понедельник, 31 марта, в регионе празднуют мусульманский праздник Ураза-байрам. Он выпадает на воскресенье, 30 марта, но отдых будет увеличен до трех дней подряд.

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