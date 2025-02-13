В эту пятницу отдохнёт вся Башкирия — Кремль

Таким образом, пятница, 13 июня 2025 года, стала выходной. На следующую за Днем России дату календаря перенесли выходной от 8 Марта, который в 2025 выпал на субботу. Соответственно, получен и ответ на вопрос — как будем отдыхать на 8 Марта и 23 февраля. День защитника Отечества в 2025 году не получит дополнительного выходного. Его перенесли с воскресенья, 23 февраля, в майские праздники. За счет мужского дня россияне получат дополнительный выходной в канун Дня Победы — четверг, 8 мая.