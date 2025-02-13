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Posted 13 февраля, 06:57

Published 13 февраля, 06:57

Modified 13 февраля, 07:00

Updated 13 февраля, 07:00

15-летний мальчик пропал в Башкирии

В Башкирии загадочно исчез школьник

13 февраля 2025, 06:57
Фото: 1MI.

15-летний мальчик пропал в Башкирии

Салават Юлмухаметов в возрасте 15 лет пропал в городе Салавате Республики Башкортостан, сообщает поисковая группа «Башрегионспас» в четверг, 13 февраля.

Отмечается, что мальчик вышел из дома и теперь о нём ничего неизвестно.

Фото: «Башрегионспас»

Рост пропавшего составляет 160 см, он худенький школьник с русыми волосами и карими глазами. Салават был одет в длинную куртку хаки, джинсы чёрного цвета, бордовую шапку и серые кроссовки.

Если вы видели мальчика, то позвоните по номерам: 89178086808 или 89373102112.

По информации другой поисковой группы под названием «Лиза Алерт», в регионе в прошлом месяце заявил о 74 пропавших, 54 человека были найдены живыми. Поиск четверых закончился трагически, а ещё 10 пока не найдены. Оставшиеся шесть заявок пока не могут подтвердить.

Ранее сообщалось о мужчине, пропавшем в канун Нового года.

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