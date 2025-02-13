В Башкирии загадочно исчез школьник

По информации другой поисковой группы под названием «Лиза Алерт», в регионе в прошлом месяце заявил о 74 пропавших, 54 человека были найдены живыми. Поиск четверых закончился трагически, а ещё 10 пока не найдены. Оставшиеся шесть заявок пока не могут подтвердить.