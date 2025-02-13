В Башкирии загадочно исчез школьник

Posted 13 февраля, 06:57
Published 13 февраля, 06:57
Modified 13 февраля, 07:00
Updated 13 февраля, 07:00
Отмечается, что мальчик вышел из дома и теперь о нём ничего неизвестно.
Рост пропавшего составляет 160 см, он худенький школьник с русыми волосами и карими глазами. Салават был одет в длинную куртку хаки, джинсы чёрного цвета, бордовую шапку и серые кроссовки.
Если вы видели мальчика, то позвоните по номерам: 89178086808 или 89373102112.
По информации другой поисковой группы под названием «Лиза Алерт», в регионе в прошлом месяце заявил о 74 пропавших, 54 человека были найдены живыми. Поиск четверых закончился трагически, а ещё 10 пока не найдены. Оставшиеся шесть заявок пока не могут подтвердить.
Ранее сообщалось о мужчине, пропавшем в канун Нового года.