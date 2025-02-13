В Башкирии умерла экс-глава министерства

Posted 13 февраля, 09:00
Published 13 февраля, 09:00
Modified 13 февраля, 10:17
Updated 13 февраля, 10:17
Ильмера Гафарова руководила министерством в девяностые годы. По словам Ленары Ивановой, благодаря усилиям чиновницы выплаты наиболее незащищённым гражданам производились вовремя. Также в то время региональному министерству удалось создать задел на будущее, внедрив в работу передовые цифровые решения, которые затем использовала вся страна.
Глава ведомства продолжила, что под руководством женщины было обеспечено питание и снабжение медикаментами людей из специализированных интернатов, были разработано правовое регулирование обеспечения средствами реабилитации и реализованные иные социальные проекты.
Иванова пообещала работать с такой же ответственностью перед людьми.