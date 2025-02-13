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Posted 13 февраля, 09:00

Published 13 февраля, 09:00

Modified 13 февраля, 10:17

Updated 13 февраля, 10:17

В Башкирии скончалась бывшая глава министерства

В Башкирии умерла экс-глава министерства

13 февраля 2025, 09:00
Фото: Минтруда Башкирии. Ильмера Гафарова правая крайняя на фото в первом ряду.

В Башкирии скончалась бывшая глава министерства

Скончалась экс-глава министерства соцобеспечения Республики Башкортостан Ильмера Гафарова, сообщает руководитель Минтруда региона Ленара Иванова в четверг, 13 февраля.

Ильмера Гафарова руководила министерством в девяностые годы. По словам Ленары Ивановой, благодаря усилиям чиновницы выплаты наиболее незащищённым гражданам производились вовремя. Также в то время региональному министерству удалось создать задел на будущее, внедрив в работу передовые цифровые решения, которые затем использовала вся страна.

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Глава ведомства продолжила, что под руководством женщины было обеспечено питание и снабжение медикаментами людей из специализированных интернатов, были разработано правовое регулирование обеспечения средствами реабилитации и реализованные иные социальные проекты.

Иванова пообещала работать с такой же ответственностью перед людьми.

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