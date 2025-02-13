В Башкирии умерла экс-глава министерства

Ильмера Гафарова руководила министерством в девяностые годы. По словам Ленары Ивановой, благодаря усилиям чиновницы выплаты наиболее незащищённым гражданам производились вовремя. Также в то время региональному министерству удалось создать задел на будущее, внедрив в работу передовые цифровые решения, которые затем использовала вся страна.