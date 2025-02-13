В Башкирии сменится власть

Posted 13 февраля, 18:23
Published 13 февраля, 18:23
Modified 13 февраля, 18:25
Updated 13 февраля, 18:25
Спикер регионального Госсобрания Константин Толкачёв в письме к федеральным депутатам призвал разрешить субъектам РФ «самим определять уровни построения муниципальной власти». Это, как надеются народные избранники, сделает местные органы ближе к людям.
— Сохранение этого уровня местного самоуправления является одним из важнейших факторов обеспечения качества жизни населения в сельской местности, — резюмировал Толкачёв.
Отметим, всего в Республике Башкортостан действует 818 сельсоветов.