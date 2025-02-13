mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 18:23

Published 13 февраля, 18:23

Modified 13 февраля, 18:25

Updated 13 февраля, 18:25

Сельсоветам расширят полномочия в Башкирии

В Башкирии сменится власть

13 февраля 2025, 18:23
Фото: 1MI.

Сельсоветам расширят полномочия в Башкирии

Башкирский парламент попросил Госдуму пересмотреть закон о самоуправлении, сообщили в пресс-службе Курултая Республики в четверг, 13 февраля.

Спикер регионального Госсобрания Константин Толкачёв в письме к федеральным депутатам призвал разрешить субъектам РФ «самим определять уровни построения муниципальной власти». Это, как надеются народные избранники, сделает местные органы ближе к людям.

— Сохранение этого уровня местного самоуправления является одним из важнейших факторов обеспечения качества жизни населения в сельской местности, — резюмировал Толкачёв.

Отметим, всего в Республике Башкортостан действует 818 сельсоветов.

В Башкирии исправляют ошибки в границах районов
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии решили провести внутреннюю демаркацию границ.

Читайте также:
Башкирия изменит границыСегодня в Уфе: Хабиров за границей, инструкции на случай авиаударов, дешёвый бензинНа повестке у Хабирова: люкс-автомобили, заграничная командировка и семейные ценности
#Политика#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Чиновники#Благовещенск#Депутаты#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Законы#Сельсоветы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика