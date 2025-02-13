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Posted 13 февраля, 12:27

Published 13 февраля, 12:27

Modified 13 февраля, 12:30

Updated 13 февраля, 12:30

Ветераны получат многотысячные выплаты в Башкирии

В Башкирии раздадут по ₽55`000 и ₽80`000

13 февраля 2025, 12:27
Фото: 1MI.

Ветераны получат многотысячные выплаты в Башкирии

В честь грядущего юбилея Победы ветеранам региона ждут денежные выплаты, сообщает Соцфонд по Республике Башкортостан в четверг, 13 февраля.

Часть ветеранов, например, участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы получат ₽80`000. Выплата в ₽55`000 поступит тыловикам, малолетним узникам нацистской системы, а также отмеченным наградами СССР за самоотверженный труд в военные годы. Сейчас в Башкирии живёт 7,5 тысяч человек, которым полагаются эти выплаты. Деньги им придут до 9 мая вместе с пенсией.

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Узнать подробности можно по номеру: 8-800-100-00-01. Звонить следует с девяти до шести вечера в будние дни.

Ранее сообщалось, что жители регионы смогут получить больше денег по декретам и больничным. Названа максимальная сумма. Также Mkset писал о налоговых послаблениях для родителей.

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