В Башкирии раздадут по ₽55`000 и ₽80`000

Часть ветеранов, например, участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы получат ₽80`000. Выплата в ₽55`000 поступит тыловикам, малолетним узникам нацистской системы, а также отмеченным наградами СССР за самоотверженный труд в военные годы. Сейчас в Башкирии живёт 7,5 тысяч человек, которым полагаются эти выплаты. Деньги им придут до 9 мая вместе с пенсией.