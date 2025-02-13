Свидание с интимом обойдется уфимцу в ₽3`276

В День всех влюбленных романтикам и парочкам предстоят дополнительные расходы на празднование 14 февраля. Многие в этот день проводят вечер вместе за увеселительными мероприятиями, а дальше отправляются в более интимную обстановку. Аналитики представили праздничную, но не радующую банковский счет, статистику по стоимости джентльменского набора в регионах России. Он включает в себя букетик из пяти цветов, кило шоколадных конфет, билеты в кино, бутылочку игристого вина и пачку презервативов.