mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 15:15

Published 13 февраля, 15:15

Modified 13 февраля, 21:04

Updated 13 февраля, 21:04

Джентльменский набор стоит ₽3`276 в Уфе

Свидание с интимом обойдется уфимцу в ₽3`276

13 февраля 2025, 15:15
Фото: mkset.ru.

Джентльменский набор стоит ₽3`276 в Уфе

Аналитики подсчитали расходы на стандартное свидание для жителей регионов России в канун Дня Святого Валентина, сообщает в четверг, 13 февраля, портал «Банки.рос».

В День всех влюбленных романтикам и парочкам предстоят дополнительные расходы на празднование 14 февраля. Многие в этот день проводят вечер вместе за увеселительными мероприятиями, а дальше отправляются в более интимную обстановку. Аналитики представили праздничную, но не радующую банковский счет, статистику по стоимости джентльменского набора в регионах России. Он включает в себя букетик из пяти цветов, кило шоколадных конфет, билеты в кино, бутылочку игристого вина и пачку презервативов.

В среднем по России этот комплект обойдется романтически и решительно настроенному мужчине в ₽3`642. Треть из этой суммы «съест» букет — более ₽1`000. Килограмм шоколадных конфет стоит примерно столько же, чуть дешевле — билеты в кино. Дешевле всего оказалось «продолжение вечера» — вино и контрацепция, ₽300 — ₽500.

Аналитики выяснили цену свиданий в регионах России. Так, в Башкирии джентльменский набор обойдется в ₽3`276, то есть ухаживать за уфимками, по меркам России, не так уж и накладно. Хотя, в разрезе макрорегиона — сумма существенная. Башкирия возглавила топ ПФО.

Букет цветов на 14 февраля стоит ₽75`777 в Уфе
Узнать подробнее

Напомним, в канун 14 февраля Mkset выяснил цены на цветы в Уфе.

Читайте также:
Уфимцы не хотят тратиться на подарки возлюбленнымНазвана цена свидания в УфеСегодня в Уфе: школьники с гранатой и цветочный ажиотаж
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Кино#Аналитика#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Цветы#Белебей#Мелеуз#Янаул#Расходы#День святого Валентина#Свидания#Шоколадные конфеты#Контрацепция#Игристое вино
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика