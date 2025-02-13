Свидание с интимом обойдется уфимцу в ₽3`276

Posted 13 февраля, 15:15
Published 13 февраля, 15:15
Modified 13 февраля, 21:04
Updated 13 февраля, 21:04
В День всех влюбленных романтикам и парочкам предстоят дополнительные расходы на празднование 14 февраля. Многие в этот день проводят вечер вместе за увеселительными мероприятиями, а дальше отправляются в более интимную обстановку. Аналитики представили праздничную, но не радующую банковский счет, статистику по стоимости джентльменского набора в регионах России. Он включает в себя букетик из пяти цветов, кило шоколадных конфет, билеты в кино, бутылочку игристого вина и пачку презервативов.
В среднем по России этот комплект обойдется романтически и решительно настроенному мужчине в ₽3`642. Треть из этой суммы «съест» букет — более ₽1`000. Килограмм шоколадных конфет стоит примерно столько же, чуть дешевле — билеты в кино. Дешевле всего оказалось «продолжение вечера» — вино и контрацепция, ₽300 — ₽500.
Аналитики выяснили цену свиданий в регионах России. Так, в Башкирии джентльменский набор обойдется в ₽3`276, то есть ухаживать за уфимками, по меркам России, не так уж и накладно. Хотя, в разрезе макрорегиона — сумма существенная. Башкирия возглавила топ ПФО.