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Posted 13 февраля, 12:46

Published 13 февраля, 12:46

Modified 13 февраля, 12:48

Updated 13 февраля, 12:48

Уфу будут строить в кредит

Уфу будут строить в кредит

13 февраля 2025, 12:46
Фото: 1MI.
Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» позволит Уфе и другим городам Башкирии получить финансирование на льготных условиях для масштабных строительных проектов, сообщает в четверг, 13 февраля, администрация Стерлитамака.

Правительство России утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года. Благодаря этому, Уфа и другие города Башкирии смогут привлекать средства на реализацию важных проектов в сфере ЖКХ, транспорта, строительства жилья и других областях. Кредиты будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку 3% годовых. Это позволит регионам значительно снизить финансовую нагрузку и реализовать проекты, которые ранее были недоступны из-за нехватки средств.

— Развитие регионов — одно из ключевых направлений работы Правительства России, — отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В Башкортостане уже есть положительный опыт использования инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Благодаря привлеченному ИБК в объеме 19,6 млрд рублей ведется строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в новых микрорайонах в рамках комплексного развития территорий Уфы и Нефтекамска.

Как ранее сообщал Mkset, в Советском районе Уфы грядут масштабные изменения — многие здания будут снесены в рамках программы комплексного развития территории.

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