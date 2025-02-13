Уфу будут строить в кредит

Posted 13 февраля, 12:46
Published 13 февраля, 12:46
Modified 13 февраля, 12:48
Updated 13 февраля, 12:48
Правительство России утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года. Благодаря этому, Уфа и другие города Башкирии смогут привлекать средства на реализацию важных проектов в сфере ЖКХ, транспорта, строительства жилья и других областях. Кредиты будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку 3% годовых. Это позволит регионам значительно снизить финансовую нагрузку и реализовать проекты, которые ранее были недоступны из-за нехватки средств.
— Развитие регионов — одно из ключевых направлений работы Правительства России, — отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
В Башкортостане уже есть положительный опыт использования инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Благодаря привлеченному ИБК в объеме 19,6 млрд рублей ведется строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в новых микрорайонах в рамках комплексного развития территорий Уфы и Нефтекамска.
Как ранее сообщал Mkset, в Советском районе Уфы грядут масштабные изменения — многие здания будут снесены в рамках программы комплексного развития территории.