Уфу будут строить в кредит

Правительство России утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года. Благодаря этому, Уфа и другие города Башкирии смогут привлекать средства на реализацию важных проектов в сфере ЖКХ, транспорта, строительства жилья и других областях. Кредиты будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку 3% годовых. Это позволит регионам значительно снизить финансовую нагрузку и реализовать проекты, которые ранее были недоступны из-за нехватки средств.