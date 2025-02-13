mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 08:22

Published 13 февраля, 08:22

Modified 13 февраля, 08:24

Updated 13 февраля, 08:24

Уфимцы переходят на фастфуд

Уфимцы переходят на фастфуд

13 февраля 2025, 08:22
Фото: mkset.ru.
За год в Республике Башкортостан выросли и средний чек на бургеры и прочие быстрые перекусы, и число покупок в заведениях такого формата, сообщили Mkset в четверг, 13 февраля, в «Чек Индекс».

Аналитики «Чек Индекс» проанализировали динамику трат россиян на приобретение фастфуда. Так, в 2024 году по сравнению в 2023 годом покупки быстрого питания в стране увеличились на 8%. Если брать срез в пять лет, то с 2019 года популярность фастфуда в России выросла на 53%. Средний чек на бургеры-шавермы в России за год вырос на 11%, до ₽476. В Башкирии траты на фастфуд оказались куда выше.

— Средний чек на фастфуд в Республике Башкортостан составил ₽619, что на 9% выше, чем в 2023 году. Число покупок за этот же период выросло на 12%, — рассказали Mkset в «Чек Индекс».
Бургеры включили в детское питание
Узнать подробнее

Напомним, ранее региональные санитарные врачи реабилитировали бургеры: они предлагают их включать в меню школьников.

Читайте также:
Детей бойцов СВО дважды накормят в школеУфимские школы проверили из-за жалоб на питаниеФастфуд за ₽152 млн откроют в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Фастфуд#Питание#Белебей#Мелеуз#Янаул#Школы#Санитарные врачи#Бургеры#Чек Индекс#Шаверма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика