Уфимцы переходят на фастфуд

Аналитики «Чек Индекс» проанализировали динамику трат россиян на приобретение фастфуда. Так, в 2024 году по сравнению в 2023 годом покупки быстрого питания в стране увеличились на 8%. Если брать срез в пять лет, то с 2019 года популярность фастфуда в России выросла на 53%. Средний чек на бургеры-шавермы в России за год вырос на 11%, до ₽476. В Башкирии траты на фастфуд оказались куда выше.