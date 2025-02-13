Уфимцы переходят на фастфуд

Posted 13 февраля, 08:22
Published 13 февраля, 08:22
Modified 13 февраля, 08:24
Updated 13 февраля, 08:24
Аналитики «Чек Индекс» проанализировали динамику трат россиян на приобретение фастфуда. Так, в 2024 году по сравнению в 2023 годом покупки быстрого питания в стране увеличились на 8%. Если брать срез в пять лет, то с 2019 года популярность фастфуда в России выросла на 53%. Средний чек на бургеры-шавермы в России за год вырос на 11%, до ₽476. В Башкирии траты на фастфуд оказались куда выше.
— Средний чек на фастфуд в Республике Башкортостан составил ₽619, что на 9% выше, чем в 2023 году. Число покупок за этот же период выросло на 12%, — рассказали Mkset в «Чек Индекс».
Напомним, ранее региональные санитарные врачи реабилитировали бургеры: они предлагают их включать в меню школьников.