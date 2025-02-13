Уфимцы отказываются от iPhone

Например, продажи китайских смартфонов Infinix выросли в 3,5 раза. По перепродаже их брали за ₽8`000, а новые — за ₽10`000. Далее идёт бренд из поднебесной TECNO с двойным ростом по продажам. Стоимость данных гаджетов «с рук» достигла ₽8`000, а новеньких — ₽12`000. Также в тройку попали смартфоны от Google прибавив 21%. Их покупали за ₽18`000 и ₽50`000, соответственно.