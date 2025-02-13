Уфимцы отказываются от iPhone

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Posted 13 февраля, 11:18

Published 13 февраля, 11:18

Modified 13 февраля, 12:30

Updated 13 февраля, 12:30

В Уфе вырос спрос на китайские марки смартфонов

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13 февраля 2025, 11:18
Фото: 1MI.

В Уфе вырос спрос на китайские марки смартфонов

Китайские бренды смартфонов по итогам 2024 года растут в продаже в столице Республики Башкортостан, говорится в исследовании «Авито» в четверг, 13 февраля.

Например, продажи китайских смартфонов Infinix выросли в 3,5 раза. По перепродаже их брали за ₽8`000, а новые — за ₽10`000. Далее идёт бренд из поднебесной TECNO с двойным ростом по продажам. Стоимость данных гаджетов «с рук» достигла ₽8`000, а новеньких — ₽12`000. Также в тройку попали смартфоны от Google прибавив 21%. Их покупали за ₽18`000 и ₽50`000, соответственно.

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Однако наиболее востребованными марками остаются Apple, Xiaomi и Samsung.

На первом месте по объему продаж идёт «яблоко» с долей 68%, за ₽27`000 с рук и за ₽65`000 за новые. После фаворита следует китайский Xiaomi с 11% продаж, за ₽7`000 и ₽20`000, соответственно. Замыкает топ-3 Samsung с долей 10% со смартфонами за ₽14`000 и ₽52`000, соответственно.

Ранее башкортостанские статистики рассказали о росте доходов населения.

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