Уфимцы могут снизить пенсионный возраст

Оказывается, существуют законные способы получить пенсионные выплаты досрочно. И это касается не только тех, кто работал на вредных производствах. Давайте разберемся, кто же имеет право на досрочный выход на пенсию в Башкирии.
Кому положено досрочное назначение пенсии?
В пресс-службе отделения СФР по РБ рассказали о категориях граждан, которые могут претендовать на досрочную пенсию. Среди них:
- «Вредники»: Люди, работавшие в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. За них работодатели перечисляют дополнительные страховые взносы.
- Профессии с особыми условиями: Учителя и врачи.
- По социальным мотивам и состоянию здоровья: Многодетные мамы, родители детей-инвалидов, инвалиды вследствие военной травмы, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф, а также люди с летным стажем.
Полный список категорий можно найти на сайте Социального фонда.
- Родители детей-инвалидов: Один из родителей, воспитавший ребенка-инвалида до 8 лет, может выйти на пенсию досрочно. Мама — в 50 лет (при стаже 15 лет и ИПК не менее 30), папа — в 55 лет (при стаже 20 лет и ИПК не менее 30). При этом период ухода за ребенком засчитывается в стаж.
- Многодетные мамы: Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию на 3 года раньше, с четырьмя детьми — на 4 года раньше. Важно иметь не менее 15 лет страхового стажа. В стаж также засчитывается уход за детьми (не более 6 лет в общей сложности).
- Предпенсионеры: При отсутствии возможности трудоустройства, предпенсионеры могут выйти на пенсию на 2 года раньше установленного срока.
Что нужно сделать, чтобы выйти на пенсию досрочно?
Специалисты Социального фонда рекомендуют обращаться за консультацией за 2 года до наступления права на досрочную пенсию. Они проведут предварительную оценку ваших пенсионных прав и помогут собрать необходимые документы.