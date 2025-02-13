Уфимцев готовят к эвакуации

Posted 13 февраля, 11:32
Published 13 февраля, 11:32
Modified 13 февраля, 12:23
Updated 13 февраля, 12:23
Так, противопаводковый рейд прошёл в микрорайоне «Кооперативная поляна» в Уфе. Там был проведён опрос по количеству местных жителей, потому что властям нужно знать, сколько детей, беременных и инвалидов живёт в микрорайоне, который периодически топит во время половодья. Таким людям может потребоваться помощь, спецоборудование или лодки для эвакуации, когда придёт час X.
Горожанам раздали памятки, где указано, как готовиться к половодью и как действовать, чтобы избежать несчастных случаев.
Ранее Mkset сообщал, что жителям башкирской столицы раздавали памятки о том, как вести себя на тонком льду и при угрозе атаки дронами.