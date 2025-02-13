Уфимцев готовят к эвакуации

Так, противопаводковый рейд прошёл в микрорайоне «Кооперативная поляна» в Уфе. Там был проведён опрос по количеству местных жителей, потому что властям нужно знать, сколько детей, беременных и инвалидов живёт в микрорайоне, который периодически топит во время половодья. Таким людям может потребоваться помощь, спецоборудование или лодки для эвакуации, когда придёт час X.