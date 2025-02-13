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Posted 13 февраля, 11:32

Published 13 февраля, 11:32

Modified 13 февраля, 12:23

Updated 13 февраля, 12:23

В Уфе ждут весенний паводок

Уфимцев готовят к эвакуации

13 февраля 2025, 11:32
Фото: 1MI.

В Уфе ждут весенний паводок

В столице Республики Башкортостан специалисты готовятся к половодью и проводят профилактические беседы с горожанами по нему уже сейчас, сообщает администрация Кировского района в четверг, 13 февраля.

Так, противопаводковый рейд прошёл в микрорайоне «Кооперативная поляна» в Уфе. Там был проведён опрос по количеству местных жителей, потому что властям нужно знать, сколько детей, беременных и инвалидов живёт в микрорайоне, который периодически топит во время половодья. Таким людям может потребоваться помощь, спецоборудование или лодки для эвакуации, когда придёт час X.

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Горожанам раздали памятки, где указано, как готовиться к половодью и как действовать, чтобы избежать несчастных случаев.

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Ранее Mkset сообщал, что жителям башкирской столицы раздавали памятки о том, как вести себя на тонком льду и при угрозе атаки дронами.

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