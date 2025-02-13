Уфимцам рассказали, что за дворец находится за высоким забором в центре города

Posted 13 февраля, 06:21
Published 13 февраля, 06:21
Modified 13 февраля, 06:24
Updated 13 февраля, 06:24
Четырехэтажный особняк площадью около 2,8 тысяч «квадратов» был построен в начале века. В 2003 году рядом с ним произошли два резонансных события. В сентябре был обнаружен заминированная «четырнадцатая», а через два месяца на соседней улице взорвался «крузак» охранной компании «Щит», из-за чего погибли два охранника, ещё три пострадали.
Сообщается, что в резиденции присутствовали роскошные интерьеры с использованием редких пород дерева и мрамора, бассейн и сауна, бильярд, боулинг, кинотеатр и др.
После отъезда Урала Рахимова из России в 2010-х годах здание перешло в собственность «Башнефти», которая в 2011 году пыталась его продать, но безуспешно. В 2016 году было принято решение безвозмездно передать особняк Уфимской епархии РПЦ. Взамен она отказалась от претензий на другие здания в городе, которые принадлежали церкви до 197 года.
Сейчас экс-резиденция Урала Рахимова продолжает служить нуждам епархии.