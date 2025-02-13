Уфимцам рассказали, что за дворец находится за высоким забором в центре города

После отъезда Урала Рахимова из России в 2010-х годах здание перешло в собственность «Башнефти», которая в 2011 году пыталась его продать, но безуспешно. В 2016 году было принято решение безвозмездно передать особняк Уфимской епархии РПЦ. Взамен она отказалась от претензий на другие здания в городе, которые принадлежали церкви до 197 года.