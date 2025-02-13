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Posted 13 февраля, 06:21

Published 13 февраля, 06:21

Modified 13 февраля, 06:24

Updated 13 февраля, 06:24

Дворец в центре города заинтересовал уфимцев

Уфимцам рассказали, что за дворец находится за высоким забором в центре города

13 февраля 2025, 06:21
Фото: Уфимская епархия РПЦ.

Дворец в центре города заинтересовал уфимцев

На улице Коммунистической, 50/2 находится особняк, известный как бывшая резиденция Урала Рахимова, сына первого президента Республики Башкортостан, сообщается в историческом паблике «Интересная Уфа» в четверг, 13 февраля.

Четырехэтажный особняк площадью около 2,8 тысяч «квадратов» был построен в начале века. В 2003 году рядом с ним произошли два резонансных события. В сентябре был обнаружен заминированная «четырнадцатая», а через два месяца на соседней улице взорвался «крузак» охранной компании «Щит», из-за чего погибли два охранника, ещё три пострадали.

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Сообщается, что в резиденции присутствовали роскошные интерьеры с использованием редких пород дерева и мрамора, бассейн и сауна, бильярд, боулинг, кинотеатр и др.

После отъезда Урала Рахимова из России в 2010-х годах здание перешло в собственность «Башнефти», которая в 2011 году пыталась его продать, но безуспешно. В 2016 году было принято решение безвозмездно передать особняк Уфимской епархии РПЦ. Взамен она отказалась от претензий на другие здания в городе, которые принадлежали церкви до 197 года.

Сейчас экс-резиденция Урала Рахимова продолжает служить нуждам епархии.

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