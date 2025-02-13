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Posted 12 февраля, 21:34

Published 12 февраля, 21:34

Modified 12 февраля, 21:36

Updated 12 февраля, 21:36

Сожительница участника СВО не смогла взыскать выплаты в Уфе

Уфимской любовнице бойца СВО не досталось ни копейки

12 февраля 2025, 21:34
Фото: 1MI.

Сожительница участника СВО не смогла взыскать выплаты в Уфе

В столице Башкирии женщина пыталась через суд доказать свои права на выплаты за умершего военнослужащего, гласит решение суда, изученное Mkset в четверг, 13 февраля.

Так, в далёком прошлом жительница Республики родила от будущего военнослужащего сына. Вечной любовь пары не оказалась — вскоре роман распался, однако спустя более чем декаду экс-подруга решила вспомнить «бывшего».

Как выяснилось, осенью 2022 года того призвали на СВО по мобилизации. Впрочем, вскоре зону боевых действий ему пришлось покинуть из-за старашного диагноза – рак. Болезнь в итоге сразила бойца, от недуга он скончался.

Бывшая сожительница же в суде заявила, что с умершим мужчиной она собиралась заключить брак, но не успела. Якобы снова проснулись чувства. Родители мужчины между тем всё отрицают и считают, что женщина лишь хочет «примазаться» к выплатам. Так, было доказано, что с сыном военнослужаший не проживал с 2011 года, с тех же пор расставшаяся пара не съезжалась и не вела никакого хозяйства. Этого суду было достаточно, чтобы иск женщины к получению государственных выплат отклонить.

Бойцам СВО дали новую льготу в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе придумали новую льготу бойцам спецоперации.

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