Уфимской любовнице бойца СВО не досталось ни копейки

Бывшая сожительница же в суде заявила, что с умершим мужчиной она собиралась заключить брак, но не успела. Якобы снова проснулись чувства. Родители мужчины между тем всё отрицают и считают, что женщина лишь хочет «примазаться» к выплатам. Так, было доказано, что с сыном военнослужаший не проживал с 2011 года, с тех же пор расставшаяся пара не съезжалась и не вела никакого хозяйства. Этого суду было достаточно, чтобы иск женщины к получению государственных выплат отклонить.