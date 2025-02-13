Уфимский супермаркет стал раем для грызунов

Posted 13 февраля, 20:28
Published 13 февраля, 20:28
Modified 13 февраля, 20:41
Updated 13 февраля, 20:41
Как заявляют уфимцы, снято видео было в одной из «Пятерочёк» в микрорайоне Инорс. На записи видно, как грызун — крыса внушительных размеров — хозяйничает на прилавках с овощами, фруктами и орехами.
Судя по всему, чувствует себя гость из канализации в продуктовом магазине весьма уверенно. Хотя представитель городской фауны и осторожничает, он всё же не стесняется на глазах у людей рыться в поисках еды среди товара. Который потом, судя по всему, могут унести домой не самые внимательные покупатели.
Ранее Mkset сообщал о нашествии грызунов на уфимский жилой комплекс и реакции на грызунов от властей.