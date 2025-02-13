Уфимский супермаркет стал раем для грызунов

Судя по всему, чувствует себя гость из канализации в продуктовом магазине весьма уверенно. Хотя представитель городской фауны и осторожничает, он всё же не стесняется на глазах у людей рыться в поисках еды среди товара. Который потом, судя по всему, могут унести домой не самые внимательные покупатели.