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Posted 13 февраля, 20:28

Published 13 февраля, 20:28

Modified 13 февраля, 20:41

Updated 13 февраля, 20:41

В уфимском магазине заметили крысу

Уфимский супермаркет стал раем для грызунов

13 февраля 2025, 20:28
Фото: 1MI.

В уфимском магазине заметили крысу

Огромная крыса шокировала посетителей магазина в столице Башкирии, кадры публикуют в соцсетях в пятницу, 14 февраля.

Как заявляют уфимцы, снято видео было в одной из «Пятерочёк» в микрорайоне Инорс. На записи видно, как грызун — крыса внушительных размеров — хозяйничает на прилавках с овощами, фруктами и орехами.

Судя по всему, чувствует себя гость из канализации в продуктовом магазине весьма уверенно. Хотя представитель городской фауны и осторожничает, он всё же не стесняется на глазах у людей рыться в поисках еды среди товара. Который потом, судя по всему, могут унести домой не самые внимательные покупатели.

Видео: 1MI. Башкирия Онлайн
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Ранее Mkset сообщал о нашествии грызунов на уфимский жилой комплекс и реакции на грызунов от властей.

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