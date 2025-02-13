mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 09:25

Published 13 февраля, 09:25

Modified 13 февраля, 10:20

Updated 13 февраля, 10:20

Гололёд привёл к 2000 травм в Уфе

Уфимские тротуары калечат горожан

13 февраля 2025, 09:25
Фото: 1MI.

Гололёд привёл к 2000 травм в Уфе

Гололед в Уфе обернулся настоящим бедствием — сотни горожан обратились в травмпункты с переломами и ушибами, полученными на скользких улицах, сообщает в четверг, 13 февраля, городская больница №21.

Январь 2025 года выдался травматичным для уфимцев. В травмпункт больницы №21 обратилось 2340 человек, и 134 из них стали жертвами гололеда. В среднем, за сутки за помощью к медикам обращаются до 120 горожан.

— Наиболее распространенные травмы — это переломы и ушибы верхних и нижних конечностей, — отмечают в медучреждении.

В зоне риска оказались самые незащищенные слои населения — пенсионеры и дети. Уфимцы жалуются, что борьба с гололедом ведется неравномерно. Особую опасность представляют дворовые территории, где ледяная корка особенно толстая. Резкие перепады температуры приводят к образованию льда, который становится настоящим испытанием для пешеходов. Коммунальщики не всегда успевают скалывать скользкую глазурь с дорожек.

Уфимцы могут снизить пенсионный возраст
Узнать подробнее
— Рекомендуется быть предельно осторожными на улице, выбирать удобную обувь с нескользящей подошвой и избегать резких движений, — советуют специалисты.

Как ранее сообщал Mkset, невинное развлечение на «ватрушке» едва не стоило жизни 9-летней девочке.

Катание на тюнинге привело к трепанации ребёнка
Узнать подробнее
Читайте также:
В эту пятницу отдохнёт вся Башкирия — КремльУфимцы переходят на фастфудЗарплата в конверте лишает уфимцев будущего
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Погода#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Пенсионеры#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Гололед#Белорецк#Октябрьский#Зима#Туймазы#Кумертау#Травмы#Белебей#Мелеуз#Янаул#Тротуары#Коммунальные службы#Ушибы#Переломы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика