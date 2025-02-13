Уфимские тротуары калечат горожан

Posted 13 февраля, 09:25
Published 13 февраля, 09:25
Modified 13 февраля, 10:20
Updated 13 февраля, 10:20
Январь 2025 года выдался травматичным для уфимцев. В травмпункт больницы №21 обратилось 2340 человек, и 134 из них стали жертвами гололеда. В среднем, за сутки за помощью к медикам обращаются до 120 горожан.
— Наиболее распространенные травмы — это переломы и ушибы верхних и нижних конечностей, — отмечают в медучреждении.
В зоне риска оказались самые незащищенные слои населения — пенсионеры и дети. Уфимцы жалуются, что борьба с гололедом ведется неравномерно. Особую опасность представляют дворовые территории, где ледяная корка особенно толстая. Резкие перепады температуры приводят к образованию льда, который становится настоящим испытанием для пешеходов. Коммунальщики не всегда успевают скалывать скользкую глазурь с дорожек.
— Рекомендуется быть предельно осторожными на улице, выбирать удобную обувь с нескользящей подошвой и избегать резких движений, — советуют специалисты.
Как ранее сообщал Mkset, невинное развлечение на «ватрушке» едва не стоило жизни 9-летней девочке.