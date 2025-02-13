Уфимская дорога унесла жизнь юной студентки

В понедельник, 10 февраля, проспект Октября стал местом трагедии. Как стало известно, 16-летняя Элина Б., переходя дорогу по пешеходному переходу, попала под колеса автомобиля и, к сожалению, погибла. В Уфе Элина училась в Институте среднего профессионального образования УУНиТ. Как рассказали в университете, девушка поступила в 2024 году на юриспруденцию и мечтала стать хорошим правоведом. Однокурсники вспоминают Элину как дружелюбную, общительную и ответственную девушку, всегда готовую прийти на помощь.