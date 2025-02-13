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Posted 13 февраля, 10:34

Published 13 февраля, 10:34

Modified 13 февраля, 10:56

Updated 13 февраля, 10:56

В Башкирии простились с погибшей в аварии девушкой

Уфимская дорога унесла жизнь юной студентки

13 февраля 2025, 10:34
Фото: TG: Владимир Севастьянов.

В Башкирии простились с погибшей в аварии девушкой

Трагическая случайность на проспекте Октября оборвала жизнь юной студентки из Октябрьского, приехавшей в Уфу, сообщает в четверг, 13 февраля, UFA1.RU со ссылкой на пресс-службу УУНиТ.

В понедельник, 10 февраля, проспект Октября стал местом трагедии. Как стало известно, 16-летняя Элина Б., переходя дорогу по пешеходному переходу, попала под колеса автомобиля и, к сожалению, погибла. В Уфе Элина училась в Институте среднего профессионального образования УУНиТ. Как рассказали в университете, девушка поступила в 2024 году на юриспруденцию и мечтала стать хорошим правоведом. Однокурсники вспоминают Элину как дружелюбную, общительную и ответственную девушку, всегда готовую прийти на помощь.

— Элина была очень дисциплинированной и прилежной студенткой, всегда вежливой и тактичной. Преподаватели отмечали ее высокий уровень знаний, — поделились в УУНиТ.

Проститься с Элиной приехали родные и друзья в ее родной город Октябрьский, где 12 февраля прошли похороны. В связи с трагическим происшествием возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, чтобы установить виновного.

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Как ранее сообщал Mkset, невинное развлечение на «ватрушке» едва не стоило жизни 9-летней девочке.

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