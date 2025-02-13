Уфимская дорога унесла жизнь юной студентки

Posted 13 февраля, 10:34
Published 13 февраля, 10:34
Modified 13 февраля, 10:56
Updated 13 февраля, 10:56
В понедельник, 10 февраля, проспект Октября стал местом трагедии. Как стало известно, 16-летняя Элина Б., переходя дорогу по пешеходному переходу, попала под колеса автомобиля и, к сожалению, погибла. В Уфе Элина училась в Институте среднего профессионального образования УУНиТ. Как рассказали в университете, девушка поступила в 2024 году на юриспруденцию и мечтала стать хорошим правоведом. Однокурсники вспоминают Элину как дружелюбную, общительную и ответственную девушку, всегда готовую прийти на помощь.
— Элина была очень дисциплинированной и прилежной студенткой, всегда вежливой и тактичной. Преподаватели отмечали ее высокий уровень знаний, — поделились в УУНиТ.
Проститься с Элиной приехали родные и друзья в ее родной город Октябрьский, где 12 февраля прошли похороны. В связи с трагическим происшествием возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, чтобы установить виновного.