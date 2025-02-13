Уфимец поставил рекорд по нарушениям ПДД

Posted 13 февраля, 20:16
Published 13 февраля, 20:16
Modified 13 февраля, 20:33
Updated 13 февраля, 20:33
Более 50 раз нерадивый водитель нарушил правила дорожного движения. В «послужном списке» уфимского лихача — неоднократные «пролёты» на красный сигнал светофора, игнорирование разметки и другие административные проступки. При всём этом штрафы выплачивать гонщик не торопился.
Долго нарушителю, так или иначе, скрываться не удалось. В конце концов, уфимца остановили инспекторы и доставили в отделение, а оттуда — прямиком в изолятор. Чтобы подумать над своим поведением, горожанину дали неделю. Между тем все штрафы он пообещал оплатить в ближайшее время.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе провели операцию по задержанию должника по алиментам прямо с борта самолёта.