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Posted 13 февраля, 20:16

Published 13 февраля, 20:16

Modified 13 февраля, 20:33

Updated 13 февраля, 20:33

Водитель из Уфы нарушил ПДД 50 раз

Уфимец поставил рекорд по нарушениям ПДД

13 февраля 2025, 20:16
Фото: 1MI.

Водитель из Уфы нарушил ПДД 50 раз

Полсотни «писем счастья» из ГАИ получил житель столицы Башкортостана за два месяца, сообщили в службе судебных приставов в пятницу, 14 февраля.

Более 50 раз нерадивый водитель нарушил правила дорожного движения. В «послужном списке» уфимского лихача — неоднократные «пролёты» на красный сигнал светофора, игнорирование разметки и другие административные проступки. При всём этом штрафы выплачивать гонщик не торопился.

Долго нарушителю, так или иначе, скрываться не удалось. В конце концов, уфимца остановили инспекторы и доставили в отделение, а оттуда — прямиком в изолятор. Чтобы подумать над своим поведением, горожанину дали неделю. Между тем все штрафы он пообещал оплатить в ближайшее время.

Должника по алиментам перехватили с самолёта
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе провели операцию по задержанию должника по алиментам прямо с борта самолёта.

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