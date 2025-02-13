Уфимец поставил рекорд по нарушениям ПДД

Долго нарушителю, так или иначе, скрываться не удалось. В конце концов, уфимца остановили инспекторы и доставили в отделение, а оттуда — прямиком в изолятор. Чтобы подумать над своим поведением, горожанину дали неделю. Между тем все штрафы он пообещал оплатить в ближайшее время.