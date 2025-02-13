Целил в голову: в Башкирии мужчина набросился с молотком на прохожую

Posted 13 февраля, 09:52
Published 13 февраля, 09:52
Modified 13 февраля, 10:24
Updated 13 февраля, 10:24
После посещения магазина горожанка пошла по улице и услышала, как за ней кто-то идёт. Посмотрев назад, она увидела мужчину, который через какое-то время напал на неё и стал бить молотком по голове. Женщина среагировала и успела закрыть голову руками, так что удар молотком пришёлся по пальцам.
Боль вызвала крик у женщины, и тогда неадекват отстал. К слову, женщина рассказала, что в этот момент мимо шли прохожие, но никто ей не помог и даже не поинтересовался, как дела.
— Видимо пришёл тот день когда мы перестаем бороться друг за друга, а значит мы перестаем быть людьми, — написал в комментариях пользователь с ником Лев Бонифаций.
По последним данным полиции, мужчина задержан. Им оказался 47-летний гражданин, который любит выпить. В момент нападения он был пьян и не понимал, что делает. Молоток найден и изъят. Возбуждено уголовное дело.