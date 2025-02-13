Целил в голову: в Башкирии мужчина набросился с молотком на прохожую

После посещения магазина горожанка пошла по улице и услышала, как за ней кто-то идёт. Посмотрев назад, она увидела мужчину, который через какое-то время напал на неё и стал бить молотком по голове. Женщина среагировала и успела закрыть голову руками, так что удар молотком пришёлся по пальцам.