Топ 3 миниатюрные кошки, которые удивляют: стоит ли заводить таких питомцев?

Миниатюрные кошки — это породы, которые отличаются маленькими размерами и компактностью. Средний вес таких питомцев редко превышает 3–4 кг. Они подходят для проживания в небольших квартирах, а их ласковый характер делает их прекрасными компаньонами. Но мода на маленьких кошек — это не только эстетика. Владельцы таких питомцев часто отмечают их энергичность и дружелюбие.