Топ 3 миниатюрные кошки, которые удивляют: стоит ли заводить таких питомцев?

Posted 13 февраля, 14:31
Published 13 февраля, 14:31
Modified 13 февраля, 14:33
Updated 13 февраля, 14:33
Миниатюрные кошки — это породы, которые отличаются маленькими размерами и компактностью. Средний вес таких питомцев редко превышает 3–4 кг. Они подходят для проживания в небольших квартирах, а их ласковый характер делает их прекрасными компаньонами. Но мода на маленьких кошек — это не только эстетика. Владельцы таких питомцев часто отмечают их энергичность и дружелюбие.
Важно помнить, что каждая порода имеет свои особенности. Рассмотрим три популярных варианта: манчкинов, сомалийских кошек и наполеонов (минскинов).
Манчкины — это порода с необычайно короткими лапами. Средний вес представителей этой породы — около 2–3 кг. Они отличаются дружелюбным и общительным характером. Несмотря на их миниатюрные размеры, они невероятно активны и подвижны.
Стоимость котенка манчкина в России начинается от 70 тыс. руб. Цена зависит от родословной и окраса. Уход за такими кошками несложен: достаточно регулярно расчесывать шерсть, особенно у длинношерстных представителей породы. Однако стоит учитывать, что из-за коротких лап манчкины могут быть предрасположены к проблемам с позвоночником. Регулярные визиты к ветеринару помогут избежать осложнений.
Сомалийская кошка, весом 3–4 кг, кажется идеальной для тех, кто любит грациозных и активных питомцев. Эти кошки имеют пушистый хвост и мягкую шерсть, которая требует регулярного ухода. Если пренебрегать расчесыванием, шерсть может сбиваться в колтуны, что доставляет животному дискомфорт.
Средняя стоимость сомалийского котенка варьируется от 80 до 120 тыс. руб. Эти кошки привлекают своей игривостью и привязанностью к хозяевам. Важно помнить, что сомалийские кошки требуют внимания и любят быть в центре событий.
Наполеоны, известные также как минскины, появились благодаря скрещиванию манчкинов и сфинксов. Эти кошки весят всего 2–3,5 кг. Они отличаются короткими лапками и огромными глазами. Часто их шерсть очень короткая, напоминая замшу.
Стоимость минскинов начинается от 100 тыс. руб. Они идеально подходят для семей с детьми, так как отличаются дружелюбием и терпимостью. Уход за кожей этих кошек важен из-за склонности к дерматитам. Кроме того, из-за коротких лап нужно следить за состоянием суставов.
Миниатюрные породы требуют особого внимания. Важно обеспечить им качественное питание, регулярные осмотры у ветеринара и комфортные условия жизни. Например, для манчкинов рекомендуется использовать невысокие когтеточки, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на позвоночник. Сомалийцам важно уделять время играм, а для наполеонов критически важен уход за кожей.
Не стоит забывать, что покупка котенка у проверенного заводчика минимизирует риски приобретения животного с наследственными заболеваниями.
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