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Posted 12 февраля, 21:46

Published 12 февраля, 21:46

Modified 12 февраля, 21:48

Updated 12 февраля, 21:48

Супруги из Башкирии погибли в ДТП

Супруги из Башкирии погибли в ДТП

12 февраля 2025, 21:46
Фото: ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС.
Под Самарой жуткая авария оставила сиротой 11-летнего мальчика, сообщают СМИ и экстренные службы в четверг, 13 февраля.

Трагедия произошла на трассе М-5 вблизи посёлка Кривое. Иномарка «Киа Рио» столкнулась с большегрузом КамАЗ. В результате столкновения моментально погибли двое пассажиров — женщина и мужчина.

По данным местныз изданий, жертвами ДТП оказалась супружеская пара из Башкортостана. С ними в машине ехал их 11-летний ребёнок. Он остался жив, как и водитель легковушки. По предварительной информации, тот якобы уснул в дороге, устроив аварию.

Это стоило жизни: на месте ДТП в Уфе навели порядок
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Ранее Mkset показывал, что происходит на месте аварии, где пострадал школьник, в Уфе.

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