Супруги из Башкирии погибли в ДТП

Posted 12 февраля, 21:46
Published 12 февраля, 21:46
Modified 12 февраля, 21:48
Updated 12 февраля, 21:48
Трагедия произошла на трассе М-5 вблизи посёлка Кривое. Иномарка «Киа Рио» столкнулась с большегрузом КамАЗ. В результате столкновения моментально погибли двое пассажиров — женщина и мужчина.
По данным местныз изданий, жертвами ДТП оказалась супружеская пара из Башкортостана. С ними в машине ехал их 11-летний ребёнок. Он остался жив, как и водитель легковушки. По предварительной информации, тот якобы уснул в дороге, устроив аварию.