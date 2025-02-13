Супруги из Башкирии погибли в ДТП

По данным местныз изданий, жертвами ДТП оказалась супружеская пара из Башкортостана. С ними в машине ехал их 11-летний ребёнок. Он остался жив, как и водитель легковушки. По предварительной информации, тот якобы уснул в дороге, устроив аварию.