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Posted 13 февраля, 09:30

Published 13 февраля, 09:30

Modified 13 февраля, 09:32

Updated 13 февраля, 09:32

Стоит ли оставлять бойлер включенным на ночь? Эксперты развеяли мифы

Стоит ли оставлять бойлер включенным на ночь? Эксперты развеяли мифы

13 февраля 2025, 09:30
Фото: Изображение Midjourney. Стоит ли оставлять бойлер включенным на ночь? Эксперты развеяли мифы
Бойлер — один из самых энергоемких приборов в доме. Неудивительно, что многие ищут способы сократить расходы на электроэнергию, задумываясь, можно ли выключать бойлер на ночь. Давайте разберемся, действительно ли это помогает экономить и как правильно использовать устройство.

Уровень энергопотребления бойлера зависит от нескольких факторов:

  • Объем и мощность прибора: чем больше бойлер, тем больше энергии требуется для нагрева воды.
  • Температура воды: установленный уровень нагрева напрямую влияет на количество потребляемой электроэнергии.
  • Частота использования: если горячая вода расходуется часто, бойлеру приходится чаще включаться.
  • Качество теплоизоляции: неизолированный или плохо утепленный прибор теряет тепло быстрее, что увеличивает затраты энергии.

В среднем бойлер потребляет около 3 кВт·ч за один цикл нагрева. Если он постоянно поддерживает температуру воды, месячное энергопотребление может достигать 300 кВт·ч и более.

Выключать ли бойлер на ночь?

Выключение бойлера на ночь может показаться очевидным решением, но это не всегда помогает сэкономить. Если прибор остается включенным, он расходует электроэнергию только для поддержания температуры. При хорошей теплоизоляции эти потери минимальны.

С другой стороны, если отключить бойлер на ночь, вода в нем остынет, и утром ему придется нагревать всю воду заново. Это может потребовать большего энергопотребления, чем просто поддержание температуры.

Выключать ли бойлер на ночь?
Выключать ли бойлер на ночь?. Фото: Изображение Midjourney

Как сократить затраты на использование бойлера?

Существует несколько способов сделать использование бойлера более экономичным:

  1. Настройка температуры. Оптимальный диапазон для домашнего использования — 50–55 градусов. Такая температура безопасна, экономит электроэнергию и предотвращает образование накипи.

  2. Использование таймера или умной розетки. Эти устройства позволяют автоматизировать работу бойлера, включая его только в нужное время, например, за час до пробуждения.

  3. Регулярная чистка от накипи. Отложения накипи на нагревательных элементах увеличивают время нагрева воды, а значит, и расход энергии. Регулярное обслуживание поможет избежать этой проблемы.

  4. Правильное размещение бойлера. Установка прибора в теплом помещении с минимальными теплопотерями снизит нагрузку на устройство.

Когда стоит выключать бойлер?

Если горячая вода ночью действительно не используется, отключение бойлера может быть разумным шагом. Однако, если прибор часто включается для нагрева остывшей воды, экономия может оказаться сомнительной.

— Оцените свои привычки и потребности в горячей воде. Если ночью вы действительно не пользуетесь водой, установите таймер или отключайте бойлер вручную, чтобы не расходовать энергию впустую, — советуют эксперты «Самострой».
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#Ольга Харина#Тепло#Отопление#Все материалы авторов#Вода#КЦ#Дом и сад
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