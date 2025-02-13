Стоит ли оставлять бойлер включенным на ночь? Эксперты развеяли мифы

Posted 13 февраля, 09:30
Published 13 февраля, 09:30
Modified 13 февраля, 09:32
Updated 13 февраля, 09:32
Уровень энергопотребления бойлера зависит от нескольких факторов:
В среднем бойлер потребляет около 3 кВт·ч за один цикл нагрева. Если он постоянно поддерживает температуру воды, месячное энергопотребление может достигать 300 кВт·ч и более.
Выключение бойлера на ночь может показаться очевидным решением, но это не всегда помогает сэкономить. Если прибор остается включенным, он расходует электроэнергию только для поддержания температуры. При хорошей теплоизоляции эти потери минимальны.
С другой стороны, если отключить бойлер на ночь, вода в нем остынет, и утром ему придется нагревать всю воду заново. Это может потребовать большего энергопотребления, чем просто поддержание температуры.
Существует несколько способов сделать использование бойлера более экономичным:
Настройка температуры. Оптимальный диапазон для домашнего использования — 50–55 градусов. Такая температура безопасна, экономит электроэнергию и предотвращает образование накипи.
Использование таймера или умной розетки. Эти устройства позволяют автоматизировать работу бойлера, включая его только в нужное время, например, за час до пробуждения.
Регулярная чистка от накипи. Отложения накипи на нагревательных элементах увеличивают время нагрева воды, а значит, и расход энергии. Регулярное обслуживание поможет избежать этой проблемы.
Правильное размещение бойлера. Установка прибора в теплом помещении с минимальными теплопотерями снизит нагрузку на устройство.
Если горячая вода ночью действительно не используется, отключение бойлера может быть разумным шагом. Однако, если прибор часто включается для нагрева остывшей воды, экономия может оказаться сомнительной.
— Оцените свои привычки и потребности в горячей воде. Если ночью вы действительно не пользуетесь водой, установите таймер или отключайте бойлер вручную, чтобы не расходовать энергию впустую, — советуют эксперты «Самострой».
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