Стоит ли оставлять бойлер включенным на ночь? Эксперты развеяли мифы

Бойлер — один из самых энергоемких приборов в доме. Неудивительно, что многие ищут способы сократить расходы на электроэнергию, задумываясь, можно ли выключать бойлер на ночь. Давайте разберемся, действительно ли это помогает экономить и как правильно использовать устройство.

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