Posted 13 февраля, 04:36
Published 13 февраля, 04:36
Modified 13 февраля, 04:38
Updated 13 февраля, 04:38
Старший лейтенант Архипов, командующий ротой в батальоне имени Минигали Шаймуратова, участвует в специальной военной операции. Как стало известно, во время наступления штурмовая группа под командованием Архипова отразила атаки превосходящих сил противника. В результате боя, как утверждается, было уничтожено несколько солдат ВСУ.
В другом эпизоде группа Архипова, выполняя боевую задачу, захватила опорный пункт. Сообщается, что им удалось удержать позицию до прибытия подкрепления. В ходе еще одного столкновения старший лейтенант Архипов вместе с другими бойцами занял укрепленный опорный пункт ВСУ. Утверждается, что в ходе этого боя были ликвидированы вражеские силы.
Как ранее сообщал Mkset, Глава Башкирии отметил мужество и героизм двух военнослужащих, проявивших себя в ходе специальной военной операции.