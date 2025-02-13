В другом эпизоде группа Архипова, выполняя боевую задачу, захватила опорный пункт. Сообщается, что им удалось удержать позицию до прибытия подкрепления. В ходе еще одного столкновения старший лейтенант Архипов вместе с другими бойцами занял укрепленный опорный пункт ВСУ. Утверждается, что в ходе этого боя были ликвидированы вражеские силы.