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Posted 13 февраля, 04:36

Published 13 февраля, 04:36

Modified 13 февраля, 04:38

Updated 13 февраля, 04:38

Старлей из Башкирии штурмует опорники ВСУ

Старлей из Башкирии штурмует опорники ВСУ

13 февраля 2025, 04:36
Фото: 1MI.
Командир роты из Башкортостана, Никита Архипов, стал заметной фигурой в зоне СВО благодаря успехам своей штурмовой группы, сообщает в четверг, 13 февраля, телеграм-канал «Башкирский батальон».

Старший лейтенант Архипов, командующий ротой в батальоне имени Минигали Шаймуратова, участвует в специальной военной операции. Как стало известно, во время наступления штурмовая группа под командованием Архипова отразила атаки превосходящих сил противника. В результате боя, как утверждается, было уничтожено несколько солдат ВСУ.

В другом эпизоде группа Архипова, выполняя боевую задачу, захватила опорный пункт. Сообщается, что им удалось удержать позицию до прибытия подкрепления. В ходе еще одного столкновения старший лейтенант Архипов вместе с другими бойцами занял укрепленный опорный пункт ВСУ. Утверждается, что в ходе этого боя были ликвидированы вражеские силы.

Как ранее сообщал Mkset, Глава Башкирии отметил мужество и героизм двух военнослужащих, проявивших себя в ходе специальной военной операции.

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