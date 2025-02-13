Сегодня в Уфе: челобитная в Госдуму, квартал человейников и опасная погода

Posted 13 февраля, 19:00
Published 13 февраля, 19:00
Modified 13 февраля, 20:36
Updated 13 февраля, 20:36
В Уфе в пятницу, 14 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег.
Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11°C… -13°C, днём -6°C… -8°.
На пятницу, 14 февраля, в расписании «Уфаводоканала» нет плановых отключений воды.
Улицы Красина, Султанова
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
Башкирский парламент попросил Госдуму пересмотреть закон о самоуправлении.
Спикер регионального Госсобрания Константин Толкачёв в письме к федеральным депутатам призвал разрешить субъектам РФ «самим определять уровни построения муниципальной власти». Это, как надеются народные избранники, сделает местные органы ближе к людям.
В Советском районе Уфы грядут масштабные изменения — многие здания будут снесены в рамках программы комплексного развития территории (КРТ).
Речь идет о территории, ограниченной проспектом Октября, улицами имени города Галле, Комсомольской и Бессонова в Уфе. Площадь подлежащей комплексному развитию территории составляет 29 303,49 кв. м. Постановление о комплексном развитии подписано Главой Администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым.
Гололед в Уфе обернулся настоящим бедствием — сотни горожан обратились в травмпункты с переломами и ушибами, полученными на скользких улицах.
Январь 2025 года выдался травматичным для уфимцев. В травмпункт больницы №21 обратилось 2340 человек, и 134 из них стали жертвами гололеда. В среднем, за сутки за помощью к медикам обращаются до 120 горожан.