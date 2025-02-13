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Posted 13 февраля, 19:00

Published 13 февраля, 19:00

Modified 13 февраля, 20:36

Updated 13 февраля, 20:36

Сегодня в Уфе: челобитная в Госдуму, квартал человейников и опасная погода

Сегодня в Уфе: челобитная в Госдуму, квартал человейников и опасная погода

13 февраля 2025, 19:00
Фото: bolshayastrana.com.
Всё, что надо знать на сегодня, 14 февраля.

Погода в Уфе 14 февраля

В Уфе в пятницу, 14 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег.

Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11°C… -13°C, днём -6°C… -8°.

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Отключения воды в Уфе 14 февраля

На пятницу, 14 февраля, в расписании «Уфаводоканала» нет плановых отключений воды.

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Перекрытия дорог в Уфе 14 февраля

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезда к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;
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Главные новости Уфы к 14 февраля

Сельсоветам расширят полномочия в Башкирии

Башкирский парламент попросил Госдуму пересмотреть закон о самоуправлении.

Спикер регионального Госсобрания Константин Толкачёв в письме к федеральным депутатам призвал разрешить субъектам РФ «самим определять уровни построения муниципальной власти». Это, как надеются народные избранники, сделает местные органы ближе к людям.

Новый район Уфы вошел в КРТ

В Советском районе Уфы грядут масштабные изменения — многие здания будут снесены в рамках программы комплексного развития территории (КРТ).

Речь идет о территории, ограниченной проспектом Октября, улицами имени города Галле, Комсомольской и Бессонова в Уфе. Площадь подлежащей комплексному развитию территории составляет 29 303,49 кв. м. Постановление о комплексном развитии подписано Главой Администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым.

Уфимские тротуары калечат горожан

Гололед в Уфе обернулся настоящим бедствием — сотни горожан обратились в травмпункты с переломами и ушибами, полученными на скользких улицах.

Январь 2025 года выдался травматичным для уфимцев. В травмпункт больницы №21 обратилось 2340 человек, и 134 из них стали жертвами гололеда. В среднем, за сутки за помощью к медикам обращаются до 120 горожан.

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