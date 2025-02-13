Санатории Уфы подкосили здоровье детей

Posted 13 февраля, 20:25
Published 13 февраля, 20:25
Modified 13 февраля, 20:43
Updated 13 февраля, 20:43
Речь идёт о санатории «Салют», который начал функционировать в октябре 2024 года.
По данным Роспотребнадзора Башкирии, там у нескольких воспитанников обнаружили норовирусную инфекцию. Было выяснено, что причина всему — нарушение санитарных норм. И постояльцы «Салюта», и его сотрудники не следят за собственной гигиеной.
Собственную проверку позже инициировала и прокуратура. В надзорном ведомстве назвали возраст пострадавших — это дети от 3 до 13 лет. Сейчас их состояние оценивается больничными медиками как удовлетворительное.
Ранее Mkset рассказывал о массовом отравлении детей в Стерлитамаке. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.