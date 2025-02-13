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Posted 13 февраля, 20:25

Published 13 февраля, 20:25

Modified 13 февраля, 20:43

Updated 13 февраля, 20:43

В детском центре Уфы произошло массовое отравление

Санатории Уфы подкосили здоровье детей

13 февраля 2025, 20:25
Фото: Яндекс Карты.

В детском центре Уфы произошло массовое отравление

Гордость Башкирии — открытый не так давно реабилитационный центр — оказался в центре скандала, сообщают оперативные службы в пятницу, 14 февраля.

Речь идёт о санатории «Салют», который начал функционировать в октябре 2024 года.

По данным Роспотребнадзора Башкирии, там у нескольких воспитанников обнаружили норовирусную инфекцию. Было выяснено, что причина всему — нарушение санитарных норм. И постояльцы «Салюта», и его сотрудники не следят за собственной гигиеной.

Собственную проверку позже инициировала и прокуратура. В надзорном ведомстве назвали возраст пострадавших — это дети от 3 до 13 лет. Сейчас их состояние оценивается больничными медиками как удовлетворительное.

Массовое отравление детей в Башкирии — анонимы убивают наших детей
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Ранее Mkset рассказывал о массовом отравлении детей в Стерлитамаке. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

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