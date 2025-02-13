Санатории Уфы подкосили здоровье детей

По данным Роспотребнадзора Башкирии, там у нескольких воспитанников обнаружили норовирусную инфекцию. Было выяснено, что причина всему — нарушение санитарных норм. И постояльцы «Салюта», и его сотрудники не следят за собственной гигиеной.