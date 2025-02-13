Покалеченную девочку доставят в Уфу на вертолёте

Posted 13 февраля, 11:46
Published 13 февраля, 11:46
Modified 13 февраля, 12:19
Updated 13 февраля, 12:19
Дорожная авария произошла в Миякинском районе, и после неё автомобиль вылете в кювет. Малышка серьёзно травмировала ногу, и медики отвезли её в центральную районную больницу. Ребёнка экстренно обследовали.
Специалисты оперативно связались с заведующим нейрохирургическим отделением РДКБ Айратом Тимершиным. По ходу разговора медики приняли решение транспортировать ребёнка в башкирскую столицу.
Отмечается, что врачи санитарной авиации постоянно находятся в состоянии готовности, у этих специалистов нет выходных.
С начала 2025 года санавиция Республики Башкортостан эвакуировала 102 человек.
Ранее Mkset писал, что в Башкирии в последний путь проводили студентку, которую насмерть переехали на проспекте Октября.