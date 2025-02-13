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Posted 13 февраля, 11:46

Published 13 февраля, 11:46

Modified 13 февраля, 12:19

Updated 13 февраля, 12:19

Санавиация доставит ребёнка после ДТП в Уфу

Покалеченную девочку доставят в Уфу на вертолёте

13 февраля 2025, 11:46
Фото: Минздрав Башкирии.

Санавиация доставит ребёнка после ДТП в Уфу

Пострадавшую в ДТП девочку в возрасте шести лет доставят на вертолёте санавиации в столицу Республики Башкортостан, сообщает глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин.

Дорожная авария произошла в Миякинском районе, и после неё автомобиль вылете в кювет. Малышка серьёзно травмировала ногу, и медики отвезли её в центральную районную больницу. Ребёнка экстренно обследовали.

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Специалисты оперативно связались с заведующим нейрохирургическим отделением РДКБ Айратом Тимершиным. По ходу разговора медики приняли решение транспортировать ребёнка в башкирскую столицу.

Отмечается, что врачи санитарной авиации постоянно находятся в состоянии готовности, у этих специалистов нет выходных.

С начала 2025 года санавиция Республики Башкортостан эвакуировала 102 человек.

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Ранее Mkset писал, что в Башкирии в последний путь проводили студентку, которую насмерть переехали на проспекте Октября.

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