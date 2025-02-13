Почему ваша кошка не может вам это задать? Пять вопросов, которые она хочет спросить

Для кошек дом является не просто местом проживания, а их собственной территорией, где они устанавливают контроль за происходящим. Закрытые двери воспринимаются как нарушение этой гармонии, так как они ограничивают свободу передвижения. Это может вызывать у кошек раздражение и даже фрустрацию. Любопытство, которое является частью их природы, заставляет их пытаться открыть дверь или настойчиво требовать, чтобы их впустили. Им важно видеть, что происходит за пределами закрытого пространства, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно.