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Posted 13 февраля, 06:45

Published 13 февраля, 06:45

Modified 13 февраля, 06:48

Updated 13 февраля, 06:48

Избиение студента произошло на территории колледжа в Уфе

Ответил за родственников: в Уфе у ворот колледжа избили студента

13 февраля 2025, 06:45
Фото: Телеграм-канал «БашДТП».

Избиение студента произошло на территории колледжа в Уфе

Избиение студента произошло на улице Революционной в столице Республики Башкортостан возле ворот авиационного техникума, сообщает Телеграм-нала «БашДТП» в четверг, 13 февраля.

Сообщается, что четверо парней избили своего ровесника. Они пытались вытащить его за забор, вцепившись в волосы, но тот цеплялся руками, получая многочисленные удары.

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Самое удивительное, что никто не мешал экзекуции, но через какое-то время в ситуации вмешался мужчина, потребовав прекратить избиение. Однако хулиганов это не остановило.

Отмечается, что парень поругался с родственниками одного из нападавших, и поэтому случилось то, что случилось.

Лишь под конец издевательств один из четверых парней предложил жертве «нормально поговорить» и пообещал не трогать его больше.

Ранее Mkset писал, что хулиганы в Башкирии избили полицейского.

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