Ответил за родственников: в Уфе у ворот колледжа избили студента

Posted 13 февраля, 06:45
Published 13 февраля, 06:45
Modified 13 февраля, 06:48
Updated 13 февраля, 06:48
Сообщается, что четверо парней избили своего ровесника. Они пытались вытащить его за забор, вцепившись в волосы, но тот цеплялся руками, получая многочисленные удары.
Самое удивительное, что никто не мешал экзекуции, но через какое-то время в ситуации вмешался мужчина, потребовав прекратить избиение. Однако хулиганов это не остановило.
Отмечается, что парень поругался с родственниками одного из нападавших, и поэтому случилось то, что случилось.
Лишь под конец издевательств один из четверых парней предложил жертве «нормально поговорить» и пообещал не трогать его больше.
Ранее Mkset писал, что хулиганы в Башкирии избили полицейского.