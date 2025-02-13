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Posted 13 февраля, 12:42

Published 13 февраля, 12:42

Modified 13 февраля, 12:45

Updated 13 февраля, 12:45

Озвучены самые высокооплачиваемые работы в Башкирии

Названы самые состоятельные мужчины Башкирии

13 февраля 2025, 12:42
Фото: 1MI.

Озвучены самые высокооплачиваемые работы в Башкирии

Список самых денежных вакансий в Республике Башкортостан составили специалисты «Авито» в четверг, 13 февраля.

Исследование проводилось по итогам января, все зарплаты взяты в среднем. Так, на вакансию дальнобойщика предлагалось ₽199`609, что на 15% больше, чем годом назад. Далее идут водители спецтехники и грузовиков. Первым сулили в среднем ₽129`161 или +16% за год, а вторым — на ₽127`922 (+31%).

Цифры удивляют: названа средняя зарплата в Башкирии
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Также неплохо могли заработать мастера в сфере сборки и разборки автомобилей. Автомеханикам предлагалось ₽119`335, автослесарям ₽99`539, и автожестянщики могли получить ₽85`455.

Ранее Mkset писал о грядущих многотысячных выплатах, которые ждут некоторые категории населения Республики Башкортостан. Также сообщалось о планируемом росте выплат по декретным отпускам и больничным.

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