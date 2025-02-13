Названы самые состоятельные мужчины Башкирии

Исследование проводилось по итогам января, все зарплаты взяты в среднем. Так, на вакансию дальнобойщика предлагалось ₽199`609, что на 15% больше, чем годом назад. Далее идут водители спецтехники и грузовиков. Первым сулили в среднем ₽129`161 или +16% за год, а вторым — на ₽127`922 (+31%).