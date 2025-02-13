Названы самые состоятельные мужчины Башкирии

Posted 13 февраля, 12:42
Published 13 февраля, 12:42
Modified 13 февраля, 12:45
Updated 13 февраля, 12:45
Исследование проводилось по итогам января, все зарплаты взяты в среднем. Так, на вакансию дальнобойщика предлагалось ₽199`609, что на 15% больше, чем годом назад. Далее идут водители спецтехники и грузовиков. Первым сулили в среднем ₽129`161 или +16% за год, а вторым — на ₽127`922 (+31%).
Также неплохо могли заработать мастера в сфере сборки и разборки автомобилей. Автомеханикам предлагалось ₽119`335, автослесарям ₽99`539, и автожестянщики могли получить ₽85`455.
Ранее Mkset писал о грядущих многотысячных выплатах, которые ждут некоторые категории населения Республики Башкортостан. Также сообщалось о планируемом росте выплат по декретным отпускам и больничным.