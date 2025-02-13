На платформе «Финуслуги» запустили аналог социальных вкладов

Вскоре в России появятся вклады с ещё более высокой доходностью для граждан с невысоким уровнем дохода — так называемые «социальные вклады». Закон об их введении подписал летом 2024 года президент РФ Владимир Путин. Крупнейшие банки страны планируют запустить новый финансовый продукт в начале июля этого года. Открыть такой вклад смогут только россияне с низким доходом, получающие социальную поддержку от государства. Процентная ставка по социальному вкладу будет выше, чем по обычным депозитам, однако сумма вклада будет ограничена — не более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает издание newsnn.ru.