На платформе «Финуслуги» запустили аналог социальных вкладов

Posted 13 февраля, 09:55
Published 13 февраля, 09:55
Modified 13 февраля, 09:55
Updated 13 февраля, 09:55
Это неудивительно, ведь ставки по депозитам в российских банках достигают 20–23%. Ставка Центрального банка РФ составляет 21%, и пока нет признаков того, что её могут снизить в ближайшее время.
Вскоре в России появятся вклады с ещё более высокой доходностью для граждан с невысоким уровнем дохода — так называемые «социальные вклады». Закон об их введении подписал летом 2024 года президент РФ Владимир Путин. Крупнейшие банки страны планируют запустить новый финансовый продукт в начале июля этого года. Открыть такой вклад смогут только россияне с низким доходом, получающие социальную поддержку от государства. Процентная ставка по социальному вкладу будет выше, чем по обычным депозитам, однако сумма вклада будет ограничена — не более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает издание newsnn.ru.
Некоторые российские банки уже начали запускать собственные аналоги социальных вкладов, предлагая доходность до 30% годовых. Например, аналог социального вклада появился на маркетплейсе «Финуслуги».
Старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин отметил, что оценить данное предложение можно уже сейчас, не дожидаясь июля. Он добавил, что сделать это могут все новые клиенты платформы, независимо от уровня достатка.
Кроме того, Промсвязьбанк уже запустил вклад по ставке 30%, ориентированный на россиян с небольшими сбережениями. Ещё один российский банк, который прорабатывает запуск социального вклада, — Альфа-Банк.
Можно предположить, что в ближайшие годы количество предложений социальных вкладов в России будет расти. Конечно, при условии, что опыт окажется успешным и малообеспеченные россияне оценят его, доверив свои небольшие накопления профессиональным финансовым институтам.