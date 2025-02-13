Мыши в доме? Реальные методы борьбы, а не бабкины советы!

Posted 13 февраля, 12:05
Published 13 февраля, 12:05
Modified 13 февраля, 12:07
Updated 13 февраля, 12:07
Грызуны — это не только источник неприятного запаха, но и потенциальная угроза для здоровья. По данным городской санитарной службы Петербурга, мыши могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как сальмонеллез, туляремия и лептоспироз. Кроме того, они часто повреждают мебель, продукты и даже электрическую проводку.
Если в доме поселились мыши, это не остаётся незамеченным. Наиболее очевидные признаки — повреждённые продукты и предметы, мусор в неожиданных местах и характерный скрежет, слышимый по ночам. Одним из самых явных признаков является мышиный помет — маленькие чёрные гранулы, которые можно обнаружить в самых разных уголках квартиры. К тому же, запах, оставляемый грызунами, часто остаётся даже после того, как они уйдут.
Многие предпочитают начинать с народных средств, не прибегая к химическим препаратам. Они более безопасны для людей и домашних животных, но также могут быть не такими эффективными. Зоолог и генеральный директор компании «Дез Аудит Консалтинг» Андрей Баранов объясняет, что существуют различные растения и вещества, которые мыши не переносят. Среди них — уксусная эссенция, нафталин, полынь и зола. Все эти вещества обладают резким запахом, который отпугивает грызунов.
Один из простых методов — использование мешочков с сушёными травами. Мелисса, мята, ромашка — такие запахи мыши не выносят. Смесь этих трав можно расфасовать в маленькие мешочки из ткани и разместить их по углам дома, а также среди продуктов питания, на полках и в шкафах. Также поможет использование эфирных масел, например, масла мяты. Они имеют такой же отпугивающий эффект.
Если вам не хочется использовать химические средства, можно попробовать сделать ловушку своими руками. Простая пластиковая бутылка с зубцами на краях, куда кладётся приманка, может стать эффективным средством для поимки грызуна.
Когда народные методы не приносят должного результата, и численность мышей в доме продолжает расти, можно прибегнуть к химическим средствам. Существуют специальные препараты, называемые родентицидами. Они могут быть в форме приманок, которые грызуны съедают и погибают от отравления.
Основные действующие вещества в родентицидах — антикоагулянты, которые нарушают процесс свертывания крови у грызуна. Таким образом, внутри организма начинаются внутренние кровотечения, что и приводит к смерти животного. Такие препараты могут быть двух типов: первого и второго поколения. Вещества первого поколения медленно выводятся из организма, и для их действия необходимо, чтобы грызун съедал приманку несколько раз. Антикоагулянты второго поколения имеют более быстрое действие, и грызун погибает через 3–5 дней.
— Антикоагулянты второго поколения позволяют быстрее добиться результата, — объясняет Баранов. — Иногда достаточно одного раза, чтобы грызун погиб.
Несмотря на эффективность народных методов и химических средств, иногда всё же лучше обратиться за помощью к профессионалам. Специалисты проводят комплексную дератизацию, что включает в себя не только уничтожение мышей, но и устранение возможных точек проникновения. Эксперты из компании «БлокадаДез» отмечают, что самый эффективный способ избавиться от грызунов — это комплексный подход, который включает использование родентицидов, клеевых ловушек и механических капканов.
Максим Фадеев, специалист компании по дезинфекции, предупреждает, что перед визитом профессионалов нужно будет сделать генеральную уборку, чтобы обеспечить им свободный доступ ко всем уголкам дома.
— Профессиональные препараты способны мумифицировать грызунов, что исключает неприятные запахи, — добавляет он.
Если мыши не исчезают с помощью домашних методов, или если их численность слишком велика, лучше обратиться к профессионалам. Они оценят ситуацию, проведут необходимые мероприятия по уничтожению грызунов и дадут рекомендации по профилактике.
Цены на услуги по уничтожению мышей варьируются в зависимости от региона и площади помещения. Примерно стоимость составляет от 3 000 до 8 500 рублей. Для квартиры площадью до 50 кв. м. дератизация будет стоить около 3–5 тыс. рублей, для загородных домов с большой площадью цена может быть значительно выше.
Профилактика — это важный этап, который поможет избежать повторного появления мышей. Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил, чтобы минимизировать риски.
Для квартиры важно регулярно убирать мусор, следить за состоянием пищи и не допускать скопления отходов в мусорных контейнерах. Важно также проверять стены и плинтусы на наличие щелей и трещин. В частных домах необходимо изолировать стены вокруг труб, заделывать все щели, а также проводить регулярную уборку. Особенно важно следить за состоянием продуктов в погребах и подвалах.
Ранее эксперты рассказали, как бороться с нашествием грызунов в вашем городе.