Мыши в доме? Реальные методы борьбы, а не бабкины советы!

Если в доме поселились мыши, это не остаётся незамеченным. Наиболее очевидные признаки — повреждённые продукты и предметы, мусор в неожиданных местах и характерный скрежет, слышимый по ночам. Одним из самых явных признаков является мышиный помет — маленькие чёрные гранулы, которые можно обнаружить в самых разных уголках квартиры. К тому же, запах, оставляемый грызунами, часто остаётся даже после того, как они уйдут.