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Posted 13 февраля, 11:19

Published 13 февраля, 11:19

Modified 13 февраля, 12:27

Updated 13 февраля, 12:27

Посредника взятки за права осудят в Башкирии

Мужчина пошёл в полицию из-за срыва покупки прав в Башкирии

13 февраля 2025, 11:19
Фото: 1MI.

Посредника взятки за права осудят в Башкирии

Житель Башкирии, попытавшийся незаконно получить водительское удостоверение, сам обратился в полицию, когда сделка сорвалась, сообщает в четверг, 13 февраля, прокуратура РБ.

В Белебее завершено расследование дела в отношении жительницы Ермекеевского района, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве. История началась с того, что инспектор ГИБДД попросил свою знакомую помочь ему получить взятку от желающего купить водительские права.

По данным следствия, в апреле 2023 года инспектор предложил передать женщине деньги от готового заплатить ₽60`000 за водительское удостоверение без сдачи экзаменов. Деньги были переданы в Белебее, но инспектору не удалось выполнить свою часть сделки и незаконно выдать документ.

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Тогда несостоявшийся «водитель» решил обратиться в правоохранительные органы. Заявил, так сказать, о сорвавшейся покупке. Теперь посреднице грозит суд за посредничество во взяточничестве в значительном размере. Она признала свою вину. Уголовное дело направлено в Белебеевский городской суд для рассмотрения по существу. Что касается бывшего сотрудника полиции, то в отношении него также ведется расследование уголовного дела по факту получения незаконного вознаграждения.

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Как ранее сообщал Mkset, прокуратура Башкирии разбирается в крупном мошенничестве, связанном с капитальным ремонтом социального учреждения для детей-сирот.

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