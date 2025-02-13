Мужчина пошёл в полицию из-за срыва покупки прав в Башкирии

Тогда несостоявшийся «водитель» решил обратиться в правоохранительные органы. Заявил, так сказать, о сорвавшейся покупке. Теперь посреднице грозит суд за посредничество во взяточничестве в значительном размере. Она признала свою вину. Уголовное дело направлено в Белебеевский городской суд для рассмотрения по существу. Что касается бывшего сотрудника полиции, то в отношении него также ведется расследование уголовного дела по факту получения незаконного вознаграждения.