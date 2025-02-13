Мужчина пошёл в полицию из-за срыва покупки прав в Башкирии

Posted 13 февраля, 11:19
Published 13 февраля, 11:19
Modified 13 февраля, 12:27
Updated 13 февраля, 12:27
В Белебее завершено расследование дела в отношении жительницы Ермекеевского района, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве. История началась с того, что инспектор ГИБДД попросил свою знакомую помочь ему получить взятку от желающего купить водительские права.
По данным следствия, в апреле 2023 года инспектор предложил передать женщине деньги от готового заплатить ₽60`000 за водительское удостоверение без сдачи экзаменов. Деньги были переданы в Белебее, но инспектору не удалось выполнить свою часть сделки и незаконно выдать документ.
Тогда несостоявшийся «водитель» решил обратиться в правоохранительные органы. Заявил, так сказать, о сорвавшейся покупке. Теперь посреднице грозит суд за посредничество во взяточничестве в значительном размере. Она признала свою вину. Уголовное дело направлено в Белебеевский городской суд для рассмотрения по существу. Что касается бывшего сотрудника полиции, то в отношении него также ведется расследование уголовного дела по факту получения незаконного вознаграждения.
Как ранее сообщал Mkset, прокуратура Башкирии разбирается в крупном мошенничестве, связанном с капитальным ремонтом социального учреждения для детей-сирот.