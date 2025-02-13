Контроль за маткапиталом усилят в Башкирии

Posted 13 февраля, 04:03
Published 13 февраля, 04:03
Modified 13 февраля, 04:07
Updated 13 февраля, 04:07
Заключение о ней выдают специальные комиссии профильных ведомств. Они проверяют жильё на соответствие нормам, включая техсостояние и тд.
Вначале необходимо обратиться в администрацию района за заключением по жилью, покупаемому с сертификатом. Потом нужно взять этот документ и обратиться в Социальный фонд, предоставив заявление на распоряжение деньгами.
Если вы хотите направить маткапитал для покупки квартиры или дома, нужно оформить соглашение о выделении долей для каждого человека из вашей семьи. Решив выделить доли с помощью договора дарения, нужно помнить, что оно должно быть удостоверено нотариусом и подразумевает уплату госпошлины.