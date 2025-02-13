Контроль за маткапиталом усилят в Башкирии

Если вы хотите направить маткапитал для покупки квартиры или дома, нужно оформить соглашение о выделении долей для каждого человека из вашей семьи. Решив выделить доли с помощью договора дарения, нужно помнить, что оно должно быть удостоверено нотариусом и подразумевает уплату госпошлины.