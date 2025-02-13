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Posted 13 февраля, 04:03

Published 13 февраля, 04:03

Modified 13 февраля, 04:07

Updated 13 февраля, 04:07

Жители Башкирии смогут направить маткапитал на покупку дома только специальной о

Контроль за маткапиталом усилят в Башкирии

13 февраля 2025, 04:03
Фото: 1MI.

Жители Башкирии смогут направить маткапитал на покупку дома только специальной о

Жители Республики Башкортостан смогут направить материнский капила на покупку жилья только после того, как будет оценена его пригодность, сообщает Соцфонд по региону в четверг, 13 февраля.

Заключение о ней выдают специальные комиссии профильных ведомств. Они проверяют жильё на соответствие нормам, включая техсостояние и тд.

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Вначале необходимо обратиться в администрацию района за заключением по жилью, покупаемому с сертификатом. Потом нужно взять этот документ и обратиться в Социальный фонд, предоставив заявление на распоряжение деньгами.

Если вы хотите направить маткапитал для покупки квартиры или дома, нужно оформить соглашение о выделении долей для каждого человека из вашей семьи. Решив выделить доли с помощью договора дарения, нужно помнить, что оно должно быть удостоверено нотариусом и подразумевает уплату госпошлины.

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