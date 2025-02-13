Кишат гадами и накачены соей: известные пельмени не прошли тест на качество

В антирейтинг пельменей у «Роскачества» попали пять марок. Все они известны российским потребителям. Это «Горячая штучка», «ВкусВилл», «Мясной дворик», «Рестория» и «Сибирская коллекция». Интересно то, что в народном голосовании почти все из них показали результат лояльности среди потребителей. То есть россияне с удовольствием едят то, что не пришлось по вкусу независимым экспертам.