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Posted 13 февраля, 09:59

Published 13 февраля, 09:59

Modified 13 февраля, 10:04

Updated 13 февраля, 10:04

Кишат гадами и накачены соей: известные пельмени не прошли тест на качество

Кишат гадами и накачены соей: известные пельмени не прошли тест на качество

13 февраля 2025, 09:59
Фото: mkset.ru.
Антилидерами рейтинга Роскачества стали пять популярных марок мясной замороженной продукции, сообщает организация независимого контроля.

Независимые эксперты Роскачества исследовали пельмени 20 российских марок и пришли к неутешительному выводу: отличных пельменей в стране нет. Ни один из брендов не соответствует требованиям по качеству, которые к пельменям предъявляют специалисты. Зато пельменей-нарушителей на прилавках наших магазинов оказалось в избытке. Причем, некоторые из выявленных браков потенциально несут угрозу здоровью потребителя.

В антирейтинг пельменей у «Роскачества» попали пять марок. Все они известны российским потребителям. Это «Горячая штучка», «ВкусВилл», «Мясной дворик», «Рестория» и «Сибирская коллекция». Интересно то, что в народном голосовании почти все из них показали результат лояльности среди потребителей. То есть россияне с удовольствием едят то, что не пришлось по вкусу независимым экспертам.

Главные претензии к пельменям у экспертов — содержание сои, частиц костей, микроорганизмов и превышение доли компонентов. Есть и совсем страшные находки.

— В пельменях «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» обнаружены патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы. В пельменях «ВкусВилл» обнаружены листерии, — уточняет Роскачество.
Уфимцы переходят на фастфуд
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Напомним, ранее стало известно, сколько уфимцы тратят на фастфуд — средняя сумма покупки на 50% выше, чем в России.

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