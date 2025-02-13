Кишат гадами и накачены соей: известные пельмени не прошли тест на качество

Posted 13 февраля, 09:59
Published 13 февраля, 09:59
Modified 13 февраля, 10:04
Updated 13 февраля, 10:04
Независимые эксперты Роскачества исследовали пельмени 20 российских марок и пришли к неутешительному выводу: отличных пельменей в стране нет. Ни один из брендов не соответствует требованиям по качеству, которые к пельменям предъявляют специалисты. Зато пельменей-нарушителей на прилавках наших магазинов оказалось в избытке. Причем, некоторые из выявленных браков потенциально несут угрозу здоровью потребителя.
В антирейтинг пельменей у «Роскачества» попали пять марок. Все они известны российским потребителям. Это «Горячая штучка», «ВкусВилл», «Мясной дворик», «Рестория» и «Сибирская коллекция». Интересно то, что в народном голосовании почти все из них показали результат лояльности среди потребителей. То есть россияне с удовольствием едят то, что не пришлось по вкусу независимым экспертам.
Главные претензии к пельменям у экспертов — содержание сои, частиц костей, микроорганизмов и превышение доли компонентов. Есть и совсем страшные находки.
— В пельменях «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» обнаружены патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы. В пельменях «ВкусВилл» обнаружены листерии, — уточняет Роскачество.
Напомним, ранее стало известно, сколько уфимцы тратят на фастфуд — средняя сумма покупки на 50% выше, чем в России.