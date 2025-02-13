Катание на тюбинге привело к трепанации ребёнка

Posted 13 февраля, 07:53
Published 13 февраля, 07:53
Modified 13 февраля, 11:01
Updated 13 февраля, 11:01
В начале февраля в больницу в состоянии комы была доставлена 9-летняя девочка. Как выяснилось, травму она получила во время катания на тюбинге. «Ватрушка» перевернулась, и ребенок с силой ударился об ограждение.
Компьютерная томография показала серьезные повреждения головного мозга: эпидуральную гематому правого полушария, ушиб головного мозга тяжелой степени и закрытый линейный перелом правой теменной кости. Всё это — крайне опасные для жизни травмы.
Диагноз был неутешительный: закрытая черепно-мозговая травма. По итогу, врач-нейрохирург провел сложную операцию — трепанацию черепа справа с удалением гематомы. После операции девочка пришла в себя и сейчас находится в полном сознании. По словам врачей, жалоб у нее нет, и она получает необходимое медикаментозное лечение.
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