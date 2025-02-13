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Posted 13 февраля, 07:53

Published 13 февраля, 07:53

Modified 13 февраля, 11:01

Updated 13 февраля, 11:01

Девочка впала в кому из-за зимнего отдыха в Башкирии

Катание на тюбинге привело к трепанации ребёнка

13 февраля 2025, 07:53
Фото: 1MI.

Девочка впала в кому из-за зимнего отдыха в Башкирии

Невинное развлечение на «ватрушке» едва не стоило жизни 9-летней девочке, сообщает в четверг, 13 февраля, врач ГКБ №1 Стерлитамака Ильшат Яппаров.

В начале февраля в больницу в состоянии комы была доставлена 9-летняя девочка. Как выяснилось, травму она получила во время катания на тюбинге. «Ватрушка» перевернулась, и ребенок с силой ударился об ограждение.

Компьютерная томография показала серьезные повреждения головного мозга: эпидуральную гематому правого полушария, ушиб головного мозга тяжелой степени и закрытый линейный перелом правой теменной кости. Всё это — крайне опасные для жизни травмы.

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Диагноз был неутешительный: закрытая черепно-мозговая травма. По итогу, врач-нейрохирург провел сложную операцию — трепанацию черепа справа с удалением гематомы. После операции девочка пришла в себя и сейчас находится в полном сознании. По словам врачей, жалоб у нее нет, и она получает необходимое медикаментозное лечение.

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