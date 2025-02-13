Катание на тюбинге привело к трепанации ребёнка

Диагноз был неутешительный: закрытая черепно-мозговая травма. По итогу, врач-нейрохирург провел сложную операцию — трепанацию черепа справа с удалением гематомы. После операции девочка пришла в себя и сейчас находится в полном сознании. По словам врачей, жалоб у нее нет, и она получает необходимое медикаментозное лечение.