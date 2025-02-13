Как почвобрикеты могут изменить ваш подход к садоводству: неожиданные преимущества

Торф — основа почвобрикетов. Он отвечает за рыхлость почвы, отличную воздухопроницаемость и способность удерживать влагу. Однако сам по себе торф не обладает достаточно высоким уровнем питательных веществ, поэтому в состав добавляют другие компоненты для улучшения качества грунта.

Вермикулит — минерал, который помогает удерживать влагу и улучшает аэрацию почвы. Он способствует стабильному водоснабжению для растений, обеспечивая доступ кислорода к корням. Также вермикулит поставляет растениям необходимые минералы, что способствует их росту.

Перлит — легкий вулканический минерал, который разрыхляет почву, предотвращая её уплотнение. Он значительно улучшает дренаж, обеспечивая корни растений необходимым количеством кислорода. Перлит не содержит питательных веществ, но идеально подходит для улучшения структуры почвы.

Комплекс удобрений — в состав почвобрикетов часто включают сбалансированный комплекс макро- и микроэлементов. Эти удобрения обеспечивают растениям все необходимые питательные вещества для активного роста и развития, поддерживая здоровье корней и верхней части растения.