Как на дрожжах: доходы жителей Башкирии заметно выросли

Posted 13 февраля, 07:57
Published 13 февраля, 07:57
Modified 13 февраля, 10:47
Updated 13 февраля, 10:47
По последним данным БашСтата, приводимым за девять месяцев 2024 года, номинальные доходы жителей региона составили ₽43`133 в месяц, и таким образом выросли на 18% по сравнению с аналогичным показателем года предыдущего.
Если обратить внимание на информацию о доходах жителей Республики Башкортостан по кварталам, то замечается рост доходов ближе к концу года.
Причём реальные денежные доходы населения региона выросли на 9%, а не на 18%, следует из этой же статистики. Это денежные доходы населения, посчитанные с учетом реальных цен на товары и взимаемые налоги, то есть за минусом обязательных расходов и инфляции.
Ранее башкортостанские статистики назвали среднюю зарплату в регионе. Цифры по-настоящему удивляют.