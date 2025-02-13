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Posted 13 февраля, 07:57

Published 13 февраля, 07:57

Modified 13 февраля, 10:47

Updated 13 февраля, 10:47

Доходы жителей Башкирии выросли на 18%

Как на дрожжах: доходы жителей Башкирии заметно выросли

13 февраля 2025, 07:57
Фото: 1MI.

Доходы жителей Башкирии выросли на 18%

У жителей Республики Башкортостан выросли денежные доходы, свидетельствует информация региональных статистиков в четверг, 13 февраля.

По последним данным БашСтата, приводимым за девять месяцев 2024 года, номинальные доходы жителей региона составили ₽43`133 в месяц, и таким образом выросли на 18% по сравнению с аналогичным показателем года предыдущего.

Уфимские ученые рассказали о зарплатах
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Если обратить внимание на информацию о доходах жителей Республики Башкортостан по кварталам, то замечается рост доходов ближе к концу года.

Причём реальные денежные доходы населения региона выросли на 9%, а не на 18%, следует из этой же статистики. Это денежные доходы населения, посчитанные с учетом реальных цен на товары и взимаемые налоги, то есть за минусом обязательных расходов и инфляции.

Ранее башкортостанские статистики назвали среднюю зарплату в регионе. Цифры по-настоящему удивляют.

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