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Posted 13 февраля, 08:32

Published 13 февраля, 08:32

Modified 13 февраля, 10:41

Updated 13 февраля, 10:41

ДТП в Уфе стало причиной остановки автобусов

Из-за ДТП в Уфе встал общественный транспорт

13 февраля 2025, 08:32
Фото: 1MI.

ДТП в Уфе стало причиной остановки автобусов

Из-за дорожно-транспортного происшествия возле Затонского моста в столице Республики Башкортостан остановили движение ряда автобусов, сообщает «Башавтотранс» в четверг, 13 февраля.

Отмечается, что авария случилась перед мостом для автобусов и большегрузов, однако здесь столкнулись легковушки. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

По данным сервиса «Яндекс. Карты» ДТП возле указанного моста привело к затруднению движения по улице Галле. Она окрашена в «желтый цвет». В целом пробки по городу достигают уже четырёх баллов, несмотря на обед.

Фото с места ДТП пока не опубликовали ни официальные ведомства, ни тематические паблики, однако по камере «Уфанета» можно увидеть, что автобусов и большегрузов на мосту нет.

Фото: Камера «Уфанет»

Обновление от госперевозчика: движение автобусов в сторону Затона перенаправлено по старому мосту.

Сегодня с утра сообщалось, что в столице Башкирии массово проверяют водителей.

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