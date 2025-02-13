Из-за ДТП в Уфе встал общественный транспорт

Posted 13 февраля, 08:32
Published 13 февраля, 08:32
Modified 13 февраля, 10:41
Updated 13 февраля, 10:41
Отмечается, что авария случилась перед мостом для автобусов и большегрузов, однако здесь столкнулись легковушки. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
По данным сервиса «Яндекс. Карты» ДТП возле указанного моста привело к затруднению движения по улице Галле. Она окрашена в «желтый цвет». В целом пробки по городу достигают уже четырёх баллов, несмотря на обед.
Фото с места ДТП пока не опубликовали ни официальные ведомства, ни тематические паблики, однако по камере «Уфанета» можно увидеть, что автобусов и большегрузов на мосту нет.
Обновление от госперевозчика: движение автобусов в сторону Затона перенаправлено по старому мосту.
Сегодня с утра сообщалось, что в столице Башкирии массово проверяют водителей.