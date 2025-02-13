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Posted 13 февраля, 13:47

Published 13 февраля, 13:47

Modified 13 февраля, 13:49

Updated 13 февраля, 13:49

Итоги на рынке смартфонов 2024 года: китайские бренды лидируют по продажам в Уфе

Итоги на рынке смартфонов 2024 года: китайские бренды лидируют по продажам в Уфе

13 февраля 2025, 13:47
Фото: 1MI.
Специалисты компании «Авито» провели исследование изменений в продажах смартфонов в Уфе в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Было установлено, что наиболее востребованными среди пользователей продолжают быть марки Apple, Xiaomi и Samsung.

Однако наибольший рост продаж продемонстрировали китайские производители, такие как Infinix, TECNO и Google.

По итогам 2024 года продажи новых смартфонов на онлайн-сервисе в Уфе увеличились на 42% относительно 2023 года. При этом их доля в общем объеме сделок возросла с 19% до 24%, что свидетельствует о повышенном интересе пользователей к новым устройствам.

Лидером по объему продаж в Уфе стал Apple (68%). Устройства данного бренда в ресейле в среднем покупали за 27 тыс. рублей, а новые — за 65 тыс. рублей. Вторую позицию занимает Xiaomi, чьи смартфоны составляют 11% продаж с усредненной ценой 7 тыс. рублей за бывшие в употреблении устройства и 20 тыс. рублей за новые.

Третий в списке лидеров — Samsung с долей 10%. В 2024 году средняя цена смартфонов этой марки в ресейле составила 14 тыс. рублей, а новые устройства стоили около 52 тыс. рублей. Следующий бренд — HONOR, которому принадлежит 2% продаж. В среднем эти смартфоны с рук продавались за 5 тыс. рублей, новые — за 21 тыс. рублей. В пятерку также вошел бренд realme, доля которого тоже составила 2%. Гаджеты этого производителя в ресейле стоили 8 тыс. рублей, а новые — 14 тыс. рублей.

По росту продаж в лидерах китайские производители. Так, продажи смартфонов Infinix увеличились в 3,5 раза. Их можно было купить в ресейле за 8 тыс. рублей, а новые стоили 10 тыс. рублей. Второе место занимает TECNO с повышением продаж вдвое. Средняя цена за бывшие в употреблении устройства составила 8 тыс. рублей, а за новые — 12 тыс. рублей. В тройку лидеров вошли и смартфоны Google с ростом на 21% и средней ценой 18 тыс. рублей в ресейле и 50 тыс. рублей за новые. Завершают пятерку лидеров realme и Nokia с ростом продаж на 15% и 12% соответственно.

В 2024 году самые высокие средние цены на смартфоны были зафиксированы в Москве (39 тыс. рублей). Второе место занимает Симферополь с показателем 38 тыс. рублей, а на третьем месте расположился Ростов-на-Дону, где средняя цена гаджета составила 37 тыс. рублей. Наименьшие средние ценовые показатели были отмечены в Карелии (21 тыс. рублей), Архангельске (22 тыс. рублей) и Смоленске (25 тыс. рублей).

Калининград стал лидером по увеличению продаж новых смартфонов — количество проданных устройств удвоилось по сравнению с 2023 годом. В Магнитогорске и Перми продажи возросли на 69%, а в Красноярске — на 61%. Екатеринбург также показал хороший результат с ростом на 53%.

С октября 2022 года платформа развивает программу выкупа устройств у частных продавцов, и сегодня сервис доступен более чем в 100 городах РФ.

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