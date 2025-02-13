Итоги на рынке смартфонов 2024 года: китайские бренды лидируют по продажам в Уфе

По росту продаж в лидерах китайские производители. Так, продажи смартфонов Infinix увеличились в 3,5 раза. Их можно было купить в ресейле за 8 тыс. рублей, а новые стоили 10 тыс. рублей. Второе место занимает TECNO с повышением продаж вдвое. Средняя цена за бывшие в употреблении устройства составила 8 тыс. рублей, а за новые — 12 тыс. рублей. В тройку лидеров вошли и смартфоны Google с ростом на 21% и средней ценой 18 тыс. рублей в ресейле и 50 тыс. рублей за новые. Завершают пятерку лидеров realme и Nokia с ростом продаж на 15% и 12% соответственно.